Deviza
EUR/HUF395.26 -0.4% USD/HUF339.1 -0.24% GBP/HUF456 -0.27% CHF/HUF419.82 -0.5% PLN/HUF93.08 -0.21% RON/HUF77.98 -0.37% CZK/HUF16.19 -0.2% EUR/HUF395.26 -0.4% USD/HUF339.1 -0.24% GBP/HUF456 -0.27% CHF/HUF419.82 -0.5% PLN/HUF93.08 -0.21% RON/HUF77.98 -0.37% CZK/HUF16.19 -0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,286.14 +0.98% MTELEKOM1,818 0% MOL2,998 -0.4% OTP30,430 +1.53% RICHTER10,480 +2.14% OPUS591 0% ANY7,980 -0.5% AUTOWALLIS162 -0.31% WABERERS5,080 0% BUMIX9,161.41 -0.07% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,233.74 +1% BUX104,286.14 +0.98% MTELEKOM1,818 0% MOL2,998 -0.4% OTP30,430 +1.53% RICHTER10,480 +2.14% OPUS591 0% ANY7,980 -0.5% AUTOWALLIS162 -0.31% WABERERS5,080 0% BUMIX9,161.41 -0.07% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,233.74 +1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
természeti katasztrófa
erdőtűz
Los Angeles
dél-kalifornia

Los Angelest fenyegetik a gyorsan mozgó erdőtüzek, ezreket kell kitelepíteni

Dél-Kaliforniában gyorsan terjedő erdőtüzek kényszerítik kitelepítésre több ezer lakost. A Canyon és a Gifford nevű tűzvészek több tízezer hektárt és otthonokat veszélyeztet, miközben a hőség és a szél tovább fokozza a tűzveszélyt Los Angeles közelében.
VG
2025.08.08., 19:03

Dél-Kalifornia térségében heves erdőtüzek söpörtek végig, melyek gyorsan növelték a terjedési területüket és több ezer otthont, épületet veszélyeztetnek. A Ventura és Los Angeles megye határán, Santa Clarita városa közelében tomboló Canyon-tűz már közel 5 000 hektárosra nőtt péntek reggelre.

Wildfire Rages Through Los Padres Forest los angeles
A Canyon és a Gifford nevű tűzvészek több tízezer hektárt és otthonokat veszélyeztet, miközben a hőség és a szél tovább fokozza a tűzveszélyt Los Angeles közelében / Fotó: Middle East Images via AFP

Ismét erdőtüzek tombolnak Los Angeles közelében

Több mint 2700 lakosnak és több ezer épületnek rendeltek el kötelező kitelepítést, míg további 14 000 emberre kiterjedt az evakuálási figyelmeztetés – közölte a Ventura megyei tűzoltóság. A Canyon-tűz tartósan 0 százalékos oltottságú volt péntek reggel a Cal Fire jelentése szerint.

A tűz tovább terjedt keleti irányba a sűrűbben lakott területek felé, felidézve a januári pusztító lángokat, amelyek Los Angeles több részét sújtották. Az illetékesek figyelmeztettek, hogy a magas hőmérséklet és az erős szelek tovább táplálhatják a lángokat.

Több mint 400 tűzoltó dolgozott éjjel-nappal, miközben repülőgépek tűzoltó vegyszereket permeteztek a tűz megfékezése érdekében.

A szélsőséges hőség és az alacsony páratartalom veszélyes körülményeket teremt a megyénk északi részén, ahol a lángok riasztó sebességgel terjedhetnek

– nyilatkozta Kathryn Barger, Los Angeles megyei felügyelő a Wall Street Journalnak. „Ha a mentőszolgálatok elrendelik a kitelepítést, haladéktalanul hagyják el az otthonukat! Az Eaton-tűz megtanította, milyen gyorsan csaphat le a pusztítás.”

Az Eaton-tűz januárban tombolt az Altadena negyedben, és több mint tucatnyi ember halálát okozta. Több mint 14 000 hektárt égetett fel, és több mint 6000 otthont semmisített meg.

A régióban a hőmérséklet pénteken meghaladhatja a 38 Celsius-fokot (100 Fahrenheit-fokot) – közölte Josh Weiss, a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal meteorológusa. „Sajnos a száraz és forró időjárás a következő napokban is elősegíti a tűz továbbterjedését” – tette hozzá.

Eközben egy másik tűz, a Santa Barbara és San Luis Obispo megye határán fekvő Los Padres Nemzeti Erdőben, a Santa Maria városa közelében szintén tovább égett. 

A Gifford-tűz már közel 40 000 hektárt foglalt el, és péntekre 15 százalékban volt oltva, így az idei év legnagyobb kaliforniai erdőtüzének számít.

A januári Los Angeles-i tüzek károkat okoztak több mint 15 000 otthonban, üzleti létesítményben és egyéb épületekben, és a veszteségek értéke több tízmilliárd dollárra tehető. A térségben több mint 20 000 hektár égett le sűrűn lakott területeken, ám a Gifford-tűz mérete idén eddig a legnagyobb.

Kalifornia tűzszezonja, amely hagyományosan nyáron kezdődik, egyre korábban, már tavasszal is megkezdődik az államban – derül ki a Science Advances tudományos folyóiratban nemrég megjelent kutatásból. A változásért elsősorban az éghajlatváltozás felelős, amely egyre súlyosabbá teszi az erdőtüzek kockázatát.

Tűz Los Angelesben: gyújtogatás okozhatta a katasztrófát

Az úgynevezett Kenneth-tűz Los Angeles és Ventura megye határán lassan Calabasas és Hidden Hills házait fenyegeti. Rendőrségi őrizetben van egy gyanúsított, aki feltehetően szándékosan okozta a tüzet.

 

Időjárás

Időjárás
859 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
claudia sheinbaum

Trump félelmetes döntésre szánta el magát: engedélyezte, hogy bevessék a hadsereget Latin-Amerikában

Mexikóváros korábban elutasította az amerikai hadsereg bevetését a területén.
2 perc
amerikai fegyver

India bosszút áll: ha Trump vámháborút indít, nem fognak amerikai fegyvereket venni

Az orosz olaj importjának súlyos következményei vannak a dél-ázsiai ország számára.
2 perc
Hegyi Zsolt

Bezár a Keleti, a MÁV bemutatta, hogy segít ezt átvészelni az utasoknak

A MÁV csoport sűrített BKK-járatokkal, buszpótlással, interaktív térképekkel és frissített online menetrendekkel segíti az utasokat a zavartalan utazás érdekében.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu