Kiderültek az éles bevetés részletei: így kapták el a magyar Gripenek az orosz repülőket

Sokkal feszültebb volt a helyzet, mint az elsőre tűnt. A magyar Gripenek orosz repülőket fogtak, amelyek nem azonosították magukat. Németországból kapták meg a NATO-engedélyt az akcióhoz.
Hecker Flórián
2025.08.10, 06:53
Frissítve: 2025.08.10, 07:40

Megjelentek az első részletek arról, hogyan milyen akcióban vettek részt a magyar Gripenek pénteken, amikor éles bevetésen fogak el azonosítatlan repülőgépeket.

magyar gripenek
Magyar Gripenek: így kapták el a magyar Gripenek az orosz repülőket / Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság szombaton beszámolt, a honvédelmi miniszter rendkívüli bejelentést tett: éles bevetése volt a magyar Gripeneknek a NATO Balti Légtérrendészeti Missziójában.

Ennek háttere, hogy augusztus 1-jétől negyedik alkalommal látja el Magyarország vezető nemzetként a balti országok légtérrendészeti feladatait Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködésben, mintegy 80 katonával és négy Gripen harci repülőgéppel.

A NATO keleti szárnyán a légi jelenlét nem csupán katonai gyakorlat, hanem stratégiai üzenet, hiszen a szövetség tagjai egymás biztonságáért is felelősséget vállalnak. A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, és 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll.

A balti kontingens gerincét a kecskeméti MH 101. Szentgyörgyi Dezső Repülődandár adja, de veszprémi, szolnoki és pápai katonák szaktudása is megjelenik. A Gripenek technikailag minden tekintetben alkalmasak a feladatra, de a repülőgépek képességei önmagukban mit sem érnének azok nélkül, akik nap mint nap biztosítják működésüket.

Tősér Péter, a Baltikum Légtérrendészeti Misszió parancsnoka a közmédiának adott korábbi interjúban arról beszélt, hogy az állomány nagy része már legalább egy, de több mint fele két missziót is megjárt. A szolgálat pedig a kontingens tagjai részéről nem igényelt különleges felkészülést, hiszen ezeket a feladatokat látják el nap mint nap a magyar légtérben is.

Magyar Gripenek: így kapták el az orosz repülőket

Visszatérve a konkrét esetre, eddig azt lehetett tudni Szalay-Bobrovniczky Kristóftól, hogy 

  • az azonosítatlan repülőgépeket a Balti-tenger felett, 
  • 11 ezer méteren,
  • nemzetközi eljárásrend szerint fogták el és azonosították,
  • majd visszatértek litvániai bázisukra.

Ennél azonban jóval többet árul el a Honvédelem.hu. Először is kiderült, hogy 

orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására a 2025. évi NATO Balti Légtérrendészeti misszió keretében.

A magyar vadászrepülőgépeket 2025. augusztus 8-án azonosítatlan repülőgépek miatt emelték a magasba. A Gripenek helyi idő szerint 11 óra 26 perckor, 11 ezer méteres magasságon, a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően, a Balti tenger felett sikeresen elfogtak és azonosítottak olyan repülőgépeket, amelyek nem teremtettek rádió kapcsolatot a légiforgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót. Ezért a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja elrendelte az Alpha riasztást. Az elfogást, valamint az azonosítást követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre – tudósított a honvédelmi lap.

