Egyszercsak megjelentek a magyar hadsereg új sugárhajtású harci repülőgépei Kecskemét fölött, lefotózták őket: ezt kell tudni róluk

Megérkeztek Kecskemétre az első L–39 Skyfox sugárhajtású kiképző- és könnyű harci repülőgépek, amelyek a magyar vadászpilóták hazai, modern környezetben történő képzését és a légierő képességeinek erősítését szolgálják. A vadászgépek kétüléses, sugárhajtóműves kiképző és könnyű harci gépek.
Németh Anita
2025.08.15, 07:08

Sugárhajtóműves harci gépek érkeznek a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Harcászati Kiképző Századához - számolt be a GOGOGO.hu csütörtökön. Mint a lap írta, az L-39 Skyfox, korábbi nevén L-39NG, egy modern kétüléses sugárhajtóműves kiképző és könnyű harci repülőgép, amelyet a cseh Aero Vodochody Aerospace fejlesztett ki, és amelyben jelentős magyar állami tulajdon is van. Az első sorozatgyártott példány 2023 áprilisában repült először.

L-39NG, skyfox magyar honvédség
A magyar honvédség új sugárhajtású harci repülőgépei megjelentek Kecskemét fölött / Fotó: AERO Vodochody

A Magyar Honvédség 2022-ben kötött szerződést az L-39 Skyfox repülőgépek beszerzésére. Magyarország összesen 12 darabot vásárolt: 8 darab vadászgép kiképző, 4 darab pedig felderítő változatban érkezik hazánkba 2024 és 2028 között.

A gépek fontos szerepet játszanak a magyar vadászpilóták hazai, modern környezetben történő képzésében. 

A kétüléses, sugárhajtóműves kiképző és könnyű harci gép akár 907 km/h sebességre képes és akár 11 000 méteres magasságig fel tud menni. A repülő többféle harci és kiképzési feladat ellátására alkalmas, például földi célok elleni légi támogatás, légvédelmi célrepülések, vizuális felderítő és bemutató repülésekre.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf májusban jelentette facebookos oldalán, hogy megérkeztek az első L–39 Skyfoxok. A honvédelmi miniszter elmondása szerint folyamatosan fejlesztik a magyar légierőt is, mivel a magyar légtér védelme kulcsfontosságú. „Ezek, az L–39 Skyfox típusú katonai kiképző- és könnyű harci repülőgépek nemcsak a magyar légierő képességeit, hanem egyben a magyar emberek védelmét is erősítik" – írta. 

A Magyar Légierőnek az eredeti tervek szerint 2024 második felében kellett volna átvennie az első négy repülőgépet. Magyarország azonban közös megegyezéssel az első kettő, 7017-es és 7018-as sorozatszámú gépek kezdeti üzemeltetését a cseh LOM Praha cégre hagyta, itt is kezdődött meg a magyar pilóták kiképzése. A módosítással elegendő idő maradt előkészíteni a kecskeméti légibázist a gépek fogadására és üzemeltetésére – írta a Világgazdaság korábban.

