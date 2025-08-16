Magyarország bízik az alaszkai csúcstalálkozó békehozó erejében

Három és fél éve élünk a háború árnyékában, s pont ennyi ideje küzdünk annak minden következményével - legyen szó a folyamatos biztonsági kihívásokról, a háborús inflációról, az egekbe szökő energiaárakról vagy arról, hogy Brüsszel bele akar minket nyomni a háborúba - írta szombat esti Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A tárcavezető hozzátette: három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, mert tudjuk, csak a tárgyalóasztalnál és nem a csatatéren van a megoldás. "Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük, miként nagyra becsüljük azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött tegnap az alaszkai csúcstalálkozó.

Ezen nagyra becsülésünket ma telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek" - közölte Szijjártó Péter. Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve: akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást - fogalmazott a miniszter. Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg! - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Trump és Putyin alaszkai találkozója

A magyar külügyminiszter külön kitért a tegnap, Alaszkában megrendezett Trump–Putyin találkozóra, amely nagy nemzetközi figyelmet váltott ki. A találkozó hátterében az áll, hogy Donald Trump visszatérése az amerikai politikai színtérre új lendületet adott a békekezdeményezéseknek, és az Egyesült Államok immár közvetlen tárgyalásokat folytat Moszkvával.

A megbeszélések középpontjában a háború lezárásának lehetőségei, a tűzszünet mechanizmusai, valamint a lehetséges biztonsági garanciák álltak. Bár konkrét megállapodás még nem született, mindkét fél jelezte: hajlandóak folytatni a párbeszédet.

Magyar reakció

Szijjártó Péter bejegyzésében nagyra értékelte Trump béke érdekében tett erőfeszítéseit, és azt, hogy az alaszkai csúcs a nemzetközi ellenállás ellenére létrejött. A magyar külügyminiszter telefonon keresztül személyesen is tolmácsolta elismerését Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek.