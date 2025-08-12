Deviza
EUR/HUF395.26 -0.12% USD/HUF338.64 -0.58% GBP/HUF457.04 -0.14% CHF/HUF419.82 +0.08% PLN/HUF92.93 -0.01% RON/HUF78.1 -0.05% CZK/HUF16.16 -0.06% EUR/HUF395.26 -0.12% USD/HUF338.64 -0.58% GBP/HUF457.04 -0.14% CHF/HUF419.82 +0.08% PLN/HUF92.93 -0.01% RON/HUF78.1 -0.05% CZK/HUF16.16 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,031.29 -0.15% MTELEKOM1,874 +1.41% MOL2,998 +1.01% OTP30,100 -1.31% RICHTER10,450 +0.48% OPUS584 -1.02% ANY8,000 0% AUTOWALLIS164 +0.92% WABERERS5,200 +1.96% BUMIX9,182.54 +0.43% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,230.57 +0.31% BUX104,031.29 -0.15% MTELEKOM1,874 +1.41% MOL2,998 +1.01% OTP30,100 -1.31% RICHTER10,450 +0.48% OPUS584 -1.02% ANY8,000 0% AUTOWALLIS164 +0.92% WABERERS5,200 +1.96% BUMIX9,182.54 +0.43% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,230.57 +0.31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
emu
vonat
Magyarország
kínai
rongálás

Szomorú fotók bizonyítják: csúnyán megrongálták a Magyarországon tesztelt kínai szupervonatot

A helyreállítás milliós tétel is lehet. A Magyarországon tesztelt kínai vonat egy osztrák vasúttársaság flottáját gazdagítja. Tesztelés közben fotózták le, ebből derült ki, hogy bűncselekmény történt.
Hecker Flórián
2025.08.12., 21:04

Friss fényképek láttak napvilágot a hosszabb ideje megfigyelhető, Magyarországon tesztelt kínai vonatról. A Zemuról (vagy ha úgy tetszik, DDEMU) a Világgazdaság is cikkezett korábban, ezúttal pedig az szúrt szemet, hogy a Stadler KISS-hez hasonló emeletes vonatot, milyen csúnyán megrongálták.

zemu, kínai, vonat, Magyarországon tesztelt kínai vonat
Magyarországon tesztelt kínai vonat / Fotó: MÁV

Pedig nem akármilyen vonatról van szó. A Westbahn – egy osztrák vasúti közlekedési vállalat, amely távolsági járatokat üzemeltet Bécs, Salzburg és München, illetve Innsbruck között a 2011 decemberi piacra lépése óta – még 2019-ben állapodott meg arról, hogy összesen négy DDEMU-t vesz bérbe a CRRC-től, a kínai állami tulajdonú vonatgyártó óriáscégtől.

Az Iho.hu arra hívta fel a figyelmet egy korábbi cikkében, hogy az emeletes vonatok legkésőbb 2023 végére kapták volna meg a forgalomba állásukhoz szükséges engedélyeket. 

  • Csakhogy az első szerelvényt 2022-ben szállították le a a Westbahnnak.
  • A második szerelvény 2022 őszén,
  • a harmadik 2023 telén érkezett meg a céghez.
  • A negyedik pedig 2024 nyarán.

A Westbahn ügyvezetője, Thomas Posch egy tavaly márciusi videóinterjúban hozta szóba, hogy bár kifutottak a korábbi engedélyeztetési határidőkből, biztosak benne, hogy a DDEMU-k forgalomba fognak állni. Ugyanakkor azt jelezte, hogy erre 2024-ben nem fog sor kerülni.

Posch szavaiból az is kiderült, hogy a járművek engedélyeztetését Ausztria, Németország és Szlovákia mellett Magyarországon is célul tűzték ki. A MÁV majdnem pontosan két hónapja hozta nyilvánosságra, hogy a kínai CRRC ZEMU emeletes vonat ún. összeférhetőségi próbákat tart a hazai hálózaton.

Ehhez van szükség ahhoz, hogy a típus megkapja az engedélyt a magyarországi közlekedéshez. A tesztelés feladatával a MÁV-csoporthoz tartozó MÁV Rail-Tours Kft-t bízta meg a kínai fél.

 

Igazi csúcsvonatról beszélünk,

  • a hossza 158 méter,
  • összesen 1280 utast képes befogadni,
  • az ülőhelyek száma 571,
  • a maximális sebessége pedig 200 kilométer per óra.

Ami igazán nagy dolog, az viszont kevésbé szemet szúró. A CRRC közlése szerint ugyanis a DDEMU karosszériája könnyű alumíniumból és kompozit anyagokból (nagy szilárdságú szénszálas és üveg szénszálas) épült meg, ami azt tette lehetővé, hogy a tömegük az emeletes kialakítás ellenére is csak körülbelül 10 százalékkal haladják meg az egyszintes járművekét. Ráadásul a gyors fel- és leszállás érdekében egyszárnyú, közel másfél méteres ajtókkal szerelték fel a szerelvényeket.

 

Az utasélményt azonban nem csak ez növeli. A vonatot ugyanis olyan fedélzeti szolgáltatásokkal szerelték fel, mint különböző snack- és kávéautomaták. Ezen felül természetesen vannak dedikált kerekesszékes helyek és a kerékpártároló zóna is. Ki kell még emelni az intelligens fedélzeti wifi hálózatot, valamint a valós idejű utastájékoztató rendszert is.

Magyarországon tesztelt kínai vonat: csúnyán megrongálták

Egy zárt, vasútrajongó Facebook-csoportban aztán hétfőn és kedden is olyan fényképek – ezeket szerzői jogok miatt nem lehet nyilvánosan közölni – jelentek meg, amelyek éppen a "próbázó" Zemut örökítették meg. Tegnap Szárligetnél, ma pedig Tatabányán útban Hegyeshalom felé. A két fotó egyben azonos:

mindkettőn világosan kivehető, hogy a kínai vonatot csúnyán megrongálták,

mindkét oldalát összegraffitizték. A motorvonat eleje esett áldozatul, a jobb és bal felületét is hosszan firkák csúfítják el, de az orr rész sem úszta meg.

Érdekesség, hogy amikor 2024 júniusában először vették videóra a DDEMU-t Dunakeszin (valószínűleg egy másik volt), az szintén súlyosan össze volt firkálva. Ezek a rongálások természetesen eltüntethetők, de nem egyszerű és olcsó mulatság. 

Legalábbis a MÁV tavalyi közleménye erre hívta fel a figyelmet. Bűncselekményről van szó, ami akár szabadságvesztéssel is büntethető és kártérítési kötelezettséget vonhat maga után. A firkák eltávolítása milliós tétel is lehet.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
emu

Szomorú fotók bizonyítják: csúnyán megrongálták a Magyarországon tesztelt kínai szupervonatot

A helyreállítás milliós tétel is lehet.
10 perc
turizmus

Földindulást hozhat ez a trend: új turistaparadicsomok miatt fordítanak hátat Horvátországnak a nyaralók

Az ok egyeseket nagyon meg fog lepni, mások a fejükhöz kapnak.
6 perc
usa

Amerika visszainteget: akadnak lehetőségek, melyek enyhíthetik a vámmegállapodás negatív hatását

Így profitálhat a magyar gazdaság az USA és hazánk közti szorosabb politikai kapcsolatokból.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu