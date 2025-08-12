Szomorú fotók bizonyítják: csúnyán megrongálták a Magyarországon tesztelt kínai szupervonatot

Friss fényképek láttak napvilágot a hosszabb ideje megfigyelhető, Magyarországon tesztelt kínai vonatról. A Zemuról (vagy ha úgy tetszik, DDEMU) a Világgazdaság is cikkezett korábban, ezúttal pedig az szúrt szemet, hogy a Stadler KISS-hez hasonló emeletes vonatot, milyen csúnyán megrongálták.

Magyarországon tesztelt kínai vonat / Fotó: MÁV

Pedig nem akármilyen vonatról van szó. A Westbahn – egy osztrák vasúti közlekedési vállalat, amely távolsági járatokat üzemeltet Bécs, Salzburg és München, illetve Innsbruck között a 2011 decemberi piacra lépése óta – még 2019-ben állapodott meg arról, hogy összesen négy DDEMU-t vesz bérbe a CRRC-től, a kínai állami tulajdonú vonatgyártó óriáscégtől.

Az Iho.hu arra hívta fel a figyelmet egy korábbi cikkében, hogy az emeletes vonatok legkésőbb 2023 végére kapták volna meg a forgalomba állásukhoz szükséges engedélyeket.

Csakhogy az első szerelvényt 2022-ben szállították le a a Westbahnnak.

A második szerelvény 2022 őszén,

a harmadik 2023 telén érkezett meg a céghez.

A negyedik pedig 2024 nyarán.

A Westbahn ügyvezetője, Thomas Posch egy tavaly márciusi videóinterjúban hozta szóba, hogy bár kifutottak a korábbi engedélyeztetési határidőkből, biztosak benne, hogy a DDEMU-k forgalomba fognak állni. Ugyanakkor azt jelezte, hogy erre 2024-ben nem fog sor kerülni.

Posch szavaiból az is kiderült, hogy a járművek engedélyeztetését Ausztria, Németország és Szlovákia mellett Magyarországon is célul tűzték ki. A MÁV majdnem pontosan két hónapja hozta nyilvánosságra, hogy a kínai CRRC ZEMU emeletes vonat ún. összeférhetőségi próbákat tart a hazai hálózaton.

Ehhez van szükség ahhoz, hogy a típus megkapja az engedélyt a magyarországi közlekedéshez. A tesztelés feladatával a MÁV-csoporthoz tartozó MÁV Rail-Tours Kft-t bízta meg a kínai fél.

Igazi csúcsvonatról beszélünk,

a hossza 158 méter,

összesen 1280 utast képes befogadni,

az ülőhelyek száma 571,

a maximális sebessége pedig 200 kilométer per óra.

Ami igazán nagy dolog, az viszont kevésbé szemet szúró. A CRRC közlése szerint ugyanis a DDEMU karosszériája könnyű alumíniumból és kompozit anyagokból (nagy szilárdságú szénszálas és üveg szénszálas) épült meg, ami azt tette lehetővé, hogy a tömegük az emeletes kialakítás ellenére is csak körülbelül 10 százalékkal haladják meg az egyszintes járművekét. Ráadásul a gyors fel- és leszállás érdekében egyszárnyú, közel másfél méteres ajtókkal szerelték fel a szerelvényeket.