Szomorú fotók bizonyítják: csúnyán megrongálták a Magyarországon tesztelt kínai szupervonatot

Friss fényképek láttak napvilágot a hosszabb ideje megfigyelhető, Magyarországon tesztelt kínai vonatról. A Zemuról (vagy ha úgy tetszik, DDEMU) a Világgazdaság is cikkezett korábban, ezúttal pedig az szúrt szemet, hogy a Stadler KISS-hez hasonló emeletes vonatot, milyen csúnyán megrongálták.
Pedig nem akármilyen vonatról van szó. A Westbahn – egy osztrák vasúti közlekedési vállalat, amely távolsági járatokat üzemeltet Bécs, Salzburg és München, illetve Innsbruck között a 2011 decemberi piacra lépése óta – még 2019-ben állapodott meg arról, hogy összesen négy DDEMU-t vesz bérbe a CRRC-től, a kínai állami tulajdonú vonatgyártó óriáscégtől.
Az Iho.hu arra hívta fel a figyelmet egy korábbi cikkében, hogy az emeletes vonatok legkésőbb 2023 végére kapták volna meg a forgalomba állásukhoz szükséges engedélyeket.
A Westbahn ügyvezetője, Thomas Posch egy tavaly márciusi videóinterjúban hozta szóba, hogy bár kifutottak a korábbi engedélyeztetési határidőkből, biztosak benne, hogy a DDEMU-k forgalomba fognak állni. Ugyanakkor azt jelezte, hogy erre 2024-ben nem fog sor kerülni.
Posch szavaiból az is kiderült, hogy a járművek engedélyeztetését Ausztria, Németország és Szlovákia mellett Magyarországon is célul tűzték ki. A MÁV majdnem pontosan két hónapja hozta nyilvánosságra, hogy a kínai CRRC ZEMU emeletes vonat ún. összeférhetőségi próbákat tart a hazai hálózaton.
Ehhez van szükség ahhoz, hogy a típus megkapja az engedélyt a magyarországi közlekedéshez. A tesztelés feladatával a MÁV-csoporthoz tartozó MÁV Rail-Tours Kft-t bízta meg a kínai fél.
Igazi csúcsvonatról beszélünk,
Ami igazán nagy dolog, az viszont kevésbé szemet szúró. A CRRC közlése szerint ugyanis a DDEMU karosszériája könnyű alumíniumból és kompozit anyagokból (nagy szilárdságú szénszálas és üveg szénszálas) épült meg, ami azt tette lehetővé, hogy a tömegük az emeletes kialakítás ellenére is csak körülbelül 10 százalékkal haladják meg az egyszintes járművekét. Ráadásul a gyors fel- és leszállás érdekében egyszárnyú, közel másfél méteres ajtókkal szerelték fel a szerelvényeket.
Az utasélményt azonban nem csak ez növeli. A vonatot ugyanis olyan fedélzeti szolgáltatásokkal szerelték fel, mint különböző snack- és kávéautomaták. Ezen felül természetesen vannak dedikált kerekesszékes helyek és a kerékpártároló zóna is. Ki kell még emelni az intelligens fedélzeti wifi hálózatot, valamint a valós idejű utastájékoztató rendszert is.
Egy zárt, vasútrajongó Facebook-csoportban aztán hétfőn és kedden is olyan fényképek – ezeket szerzői jogok miatt nem lehet nyilvánosan közölni – jelentek meg, amelyek éppen a "próbázó" Zemut örökítették meg. Tegnap Szárligetnél, ma pedig Tatabányán útban Hegyeshalom felé. A két fotó egyben azonos:
mindkettőn világosan kivehető, hogy a kínai vonatot csúnyán megrongálták,
mindkét oldalát összegraffitizték. A motorvonat eleje esett áldozatul, a jobb és bal felületét is hosszan firkák csúfítják el, de az orr rész sem úszta meg.
Érdekesség, hogy amikor 2024 júniusában először vették videóra a DDEMU-t Dunakeszin (valószínűleg egy másik volt), az szintén súlyosan össze volt firkálva. Ezek a rongálások természetesen eltüntethetők, de nem egyszerű és olcsó mulatság.
Legalábbis a MÁV tavalyi közleménye erre hívta fel a figyelmet. Bűncselekményről van szó, ami akár szabadságvesztéssel is büntethető és kártérítési kötelezettséget vonhat maga után. A firkák eltávolítása milliós tétel is lehet.
