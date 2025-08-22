Deviza
Sátoraljaújhely

Meglepő döntést hozott a tízezres magyar város, rendkívüli bejelentést tett a polgármester: mostantól kezdve nem élhet ott akárki – ezek a feltételek

Tudnia kell magyarul, legalább társalgási szinten annak, aki Sátoraljaújhelyen ingatlant vásárolna.
VG
2025.08.22, 09:27
Frissítve: 2025.08.22, 09:42

Sátoraljaújhely polgármestere a Facebookon közölte, hogy a város képviselő-testülete négy ellenszavazat ellenében elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletet. 

Hungary:,Satoraljaujhely,Train,Station,,Wooden,Wine,Church,-,Trading,House,
Meglepő döntést hozott a tízezres magyar város, rendkívüli bejelentést tett a polgármester: mostantól kezdve nem élhet ott akárki – ezek a feltételek / Fotó: Sshutterstock

Szamosvölgyi Péter megfogalmazása szerint 

a városnak vannak olyan csoportjai, akik úgy gazdagodtak meg, hogy „soha nem végeztek tisztességes munkát”.

Hozzátette, hogy korábban több tucat vagyonosodási vizsgálatot rendeltek el, hogy legalább a felhalmozott vagyon után fizessék be az adót a városnak. 

Elmondta azt is, hogy korábban a most elfogadott rendelethez hasonlóan megalkottak egy rendeletet annak érdekében, hogy „a renitens viselkedésű” lakosokkal szemben fellépjenek. Ezt akkor jogszabályellenesnek minősítették és nem fogadták el.

Sátoraljaújhely önkormányzata új rendeletet fogadott el, amely  megszigorítja a városba költözés feltételeit. Nyiri Péter alpolgármester ismertette, hogy csak azok telepedhetnek le a városban, akik

  • büntetlen előéletüket erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják, köztartozásmentesek, 
  • érettségivel vagy középfokú szakképesítéssel rendelkeznek,
  •  biztosítotti jogviszonyt vagy nyugdíjat tudnak felmutatni. 
  • Az ingatlanvásárlás feltétele a magyar nyelv társalgási szintű ismerete, a költözőknek pedig fejenként 100 ezer forintos hozzájárulást kell fizetniük.

 

