Trump félelmetes döntésre szánta el magát: engedélyezte, hogy bevessék a hadsereget Latin-Amerikában

Mexikóváros korábban elutasította az amerikai hadsereg bevetését a területén. Donald Trump azonban most arra utasította a Pentagont, hogy készítsen terveket bizonyos mexikói drogkartellek elleni katonai fellépésre.
Nemes Tamás
2025.08.08., 20:30

Donald Trump amerikai elnök titkos utasítást adott a Pentagon számára, hogy katonai erőt vessen be bizonyos, külföldi terrorszervezetként nyilvántartott mexikói drogkartellek ellen. A döntés lehetőséget nyit a közvetlen katonai fellépésre, ugyanakkor komoly jogi és diplomáciai vitákat is kiválthat, különösen, ha a műveletek során olyan személyek is életüket vesztik, akik nem jelentenek közvetlen fenyegetést.

Trump mexikói drogkartellek
Donald Trump azonban most arra utasította a Pentagont, hogy készítsen terveket bizonyos mexikói drogkartellek elleni katonai fellépésre / Fotó: AFP

Katonai fellépés a mexikói drogkartellek ellen

A New York Times értesülései szerint Trump csendben aláírt egy elnöki rendeletet, amely hivatalos jogalapot adhat a hadsereg bevetésére a bűnszervezetek ellen.

Az amerikai katonai vezetés már tervezi, miként lehetne célzott csapásokat mérni a kijelölt kartellekre. Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője közleményében hangsúlyozta:

Az amerikai elnök legfontosabb feladata a hazai biztonság megőrzése, ezért hozta meg a merész döntést, hogy több kartellt és bandát külföldi terrorszervezetként jelöljön meg.

Az elnök hivatalba lépését követően végrehajtási rendelettel tette lehetővé, hogy a hatóságok szélesebb jogi eszköztárral léphessenek fel a drogbandák ellen.

Idén májusban Trump nyíltan felajánlotta, hogy amerikai katonákat küldene Mexikóba a kartellek felszámolására, ám Claudia Sheinbaum mexikói elnök ezt határozottan visszautasította.

„Együttműködhetünk, dolgozhatunk közösen, de mindenki a saját területén” – jelentette ki Sheinbaum, hozzátéve, hogy országa soha nem fogadná el az amerikai hadsereg jelenlétét Mexikóban.

Narkoterrorista rappert szankcionáltak az amerikaiak

El Makabelico a korábban Los Zetas néven ismert Cartel del Noreste embere volt. A zenész pénzmosásban segítette a drogkartellt az amerikaiak szerint.

 

Terror

Terror
280 cikk

 

 

