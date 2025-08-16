Mindenki megnyugodhat: visszanött Kövér László bajsza

Egy nyilvános eseményen jelent meg pénteken Kövér László, az Országgyűlés fideszes elnöke, amin látszik, hogy mégsem mondott le hosszabb távon a megszokott stílusáról. Az elnök, noha nem a korábban megszokott hosszúságú bajusszal, de immár ismét meggyőző arcszőrzettel jelent meg a "Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem" program eseményén.

Mint arról a sajtó korábban beszámolt, az Országgyűlés elnöke a Szent Király Szövetség találkozójának, július huszadikai megnyitóján tartott ünnepi beszédet, azonban nem a mondanivalója miatt marad emlékezetes, hanem arról, hogy eltűnt az ikonikussá vált bajsza. A csallóközi eseményen a kereszténység és az európai nemzetek elleni támadásról értekezett, majd szentmisén is részt vett.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a fotó előterében a Szent Király Szövetség találkozóján. Fotó: Filep István

Most egy másik vidéki eseményen tünt fel a parlament elnöke, ám immár erősen a korábbi stilus felé hajló arcszörzettel. Edelényben tartották meg pénteken a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búzaösszeöntő ünnepségét. Sok ezer határon inneni és túli magyar gazda ajánlott fel búzát idén is, mely liszt formájában rászoruló gyerekekhez és családokhoz kerül.

Az eseményről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Papp László is posztolt a közösségi oldalán. A képek között feltünik Kövér László is.

Kövér László és Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Forrás: Papp Zsolt/Facebook

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program egy országos-Kárpát-medencei jótékonysági kezdeményezés, amelyet 2011-ben indítottak el. Célja, hogy a magyar gazdák önzetlen összefogása révén felajánlott búzából liszt, majd kenyér készüljön, és azt – határon innen és túl – rászoruló magyar családok és gyermekek között osszák szét. A 15 millió búzaszem a világ magyarságát szimbolizálja. Az adomány mennyisége az indulás óta csaknem százszorosára nőtt, és egyre több határon túli magyar település is bekapcsolódik a gyűjtésbe. A Magyarok Kenyere Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepe a program csúcspontja, melynek idén a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelény adott otthont.