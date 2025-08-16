Mindenkit meglepő bejelentést tett Zelenszkij a Trump és Putyin találkozó után - erre senki sem számított

Hosszú és tartalmas beszélgetést folytattunk Donald Trumppal, először négyszemközt tárgyaltunk, mielőtt meghívtuk volna az európai vezetőket. Ez a hívás több mint másfél órán át tartott, beleértve a Trump elnökkel folytatott kétoldalú megbeszélésünkből álló körülbelül egyórás részt - közölte Volodimir Zelenszkij az X közösségi oldalán.

Fotó: AFP

Mint írta, Ukrajna megerősíti, hogy készen áll maximális erőfeszítéseket tenni a béke megteremtése érdekében. Trump elnök tájékoztatta Zelenszkij elnököt az orosz vezetővel folytatott találkozójáról és a megbeszélés főbb pontjairól.

A közösségi portálon Zelenszkij azt is kijelentette, hogy támogatják Donald Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az USA és Oroszország között. Mint írta, Ukrajna hangsúlyozza, hogy a kulcsfontosságú kérdéseket vezetői szinten lehet megvitatni, és erre alkalmas a háromoldalú formátum.

Hétfőn találkozom Trump elnökkel Washingtonban, hogy megvitassuk a gyilkolás és a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet. Hálás vagyok a meghívást

- írta Volodimir Zelenszkij.

Fontosnak nevezte, hogy az európaiak minden szakaszban részt vegyenek, hogy Amerikával együtt megbízható biztonsági garanciákat biztosítsanak.