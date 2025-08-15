Ha Brüsszel valóban elkezdi a csatlakozási tárgyalások előkészítését, akkor borítékolni lehet Mai Sandu elnök győzelmét az őszi Moldovai választásokon. Ugyanakkor Moszkva minden erejével azon van, hogy „rátegye kezét” a romániával határos területre – írja a Politico.

Moldova lekörözheti Ukrajnát - Zelenszkij foghatja a fejét / Fotó: Andreas Solaro / AFP

„Meg kell találni a módját az első klaszter megnyitásának” – mondta Siegfried Muresan, konzervatív EU-törvényhozó, az Európai Parlament EU-Moldova Társulási Bizottságának elnöke.

Ez jelzést küldene Oroszországnak. Elvenné az oroszok érveit, miszerint nincs előrelépés az EU-tagság felé vezető úton. Ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy rossz üzenetet küldünk az ukránoknak.

Az Európai Bizottság szóvivője szerint Moldova és Ukrajna is mélyreható reformokat hajtott végre az EU-csatlakozáshoz, és megtették az első tárgyalási csoport megnyitásához szükséges összes lépést. Ugyanakkor Ukrajna csatlakozását Magyarország blokkolja. Tehát

míg Moldova elnyerheti mind a 27 tagország bizalmát, az ukrán csatlakozás egyelőre zátonyon van.

Ugyanakkor ha nem is nyitnak tárgyalási klasztert bizonyítják, hogy Ukrajna halad a közösség felé, és hozzáférést engedélyeznek számára bizonyos uniós programokhoz.

Egy névtelen diplomata szerint „sokmindent tehetünk azért, hogy Ukrajna közelebb kerüljön Európához a hivatalos tárgyalási eljáráson kívül is. Világossá kell tennünk, hogy Magyarország ellenállását nem tekintjük legitimnek” Azok, akik a két csatlakozási terv megtartását szorgalmazzák, azzal érvelnek, hogy

Európának nem szabadna kockáztatnia az EU-csatlakozás mellett elkötelezett ukránok demoralizálását, és hogy jobb stratégia lenne Trumpot arra kényszeríteni, hogy kényszerítse Orbánt a blokád feloldására.

„Ez egy történelmi pillanat, és a helyzetet a maga teljességében kell vizsgálni. Az EU-tagság minden békemegállapodás kulcsfontosságú része” – tette hozzá a diplomata.

Ukrán uszítás - Magyarország ellen

Bekövetkezhet, hogy Magyarországtól elveszik a jogot azzal kapcsolatban, hogy beleszólhasson az Európai Unió ügyeibe. Egy ukrán szakértő szerint Orbán Viktor kampányát az oroszok is támogatják. Most még nincs napirenden, de „ha így folytatjuk, realitássá válhat” – jelentette ki Maria Geletij, a nemzetközi kapcsolatok szakértő, az USAID ukrajnai programjának korábbi vezetője az ukrán állami FREEDOM tévének. Az interjút a Magyar Nemzet szemlézte.

Geletij szerint az orosz tőke titokban finanszírozza a magyar kampányt,

ami egyenlő Orbán Viktor politikai végével. „Orbánnak vége”, „már maguk a magyarok is látják, micsoda fenyegetést jelent számukra Orbán.”