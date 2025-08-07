Európa következő háborúja? Kiáltványt tett közzé a parlament, külföldi missziókat kérnek fel rendet tartani – kitört a politikai válság

"Ezt az ítéletet és a Moldovai Köztársaság központi hatóságainak minden korábbi bírósági és bíróságon kívüli intézkedését Gagauzia vezetője, Evghenia Gutul ellen közvetlen támadásnak tekintjük a gagauz nép és Gagauzia különleges jogi státusza ellen. Ezek a lépések a régió tényleges autonómiájának felszámolására és lakossági akaratának elnyomására irányulnak" – áll a törvényhozás honlapján publikált dokumentumban.

Moldova lehet a következő feszültséggóc / Fotó: NurPhoto via AFP

A határozat egyben megállapítja, hogy Evghenia Gutul őrizetbe vételével politikai válság tört ki Moldovában, és ezért úgy döntöttek, hogy nemzetközi jogvédő szervezetek megfigyelőit invitálják a régióba.

Nemzetközi jogvédő szervezetekhez fordulunk azzal a kéréssel, hogy küldjenek megfigyelő missziókat Gagauziába az emberi jogok, a nemzeti kisebbségek jogai tiszteletben tartásának és a jogállamiság biztosításának figyelemmel kísérése céljából a Moldovai Köztársaságban kialakult politikai válság körülményei között

- olvasható a dokumentumban, amely szerint a vonatkozó kérést megküldik az ENSZ-nek, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ), az Európai Parlamentnek, valamint az orosz, török, kínai, indiai és az amerikai kormánynak.

Gutult korrupció miatt kedden első fokon hét év börtönbüntetésre ítélte az illetékes moldovai bíróság.

Az ügyészség szerint Gutul 2019-től 2022-ig oroszországi forrásokat csatornázott át az emigrációban élő Ilan Shor üzletember vezette, mostanra betiltott ellenzéki Sor párthoz. Gutul koholtnak nevezte az ellene felhozott vádakat.

Gutult 2023-ban választották az autonóm terület élére. Viszonya feszült az európai integrációra törekvő chisinaui vezetéssel, amely attól tart, hogy Moszkva és a Moldovából elmenekült oligarchák befolyást gyakorolnak a belpolitikai folyamatokra.

Törökország sem maradhat ki

Törökország szoros kapcsolatot tart Gagauziával, amely igen jelentős mértékű autonómiát vívott ki magának Moldovával, Chisinauval szemben. Gucul letartóztatása ehet az igazi szikra lőporos hordó közelében. Közben Oroszország fel van háborodva, hiszen a gagauzok többsége nyelvileg, etnikailag Törökországhoz tartozik, vallásilag viszont pravoszlávok, azaz Moszkvához húznak. A gagauzok régóta jó kapcsolatokat ápolnak Moszkvával, Evghenia Gutul legutóbb márciusban járt Oroszországban, akkor Vlagyimir Putyin elnök is fogadta Szocsiban.

A találkozót követően arról számolt be a gagauz kormányzó, az orosz elnök ígéretet tett Gagauzia támogatására és a gagauz nép jogainak védelmére.

Néhány hónappal később, júniusban az Oroszországgal egyre jobb kapcsolatok ápolása miatt az Egyesült Államok is szankciókat vezetett be Evghenia Gutul ellen. Az indoklásban az szerepelt, hogy pénzeszközöket irányított Ilan Shor betiltott pártja, a Sor Party finanszírozására, de minden bizonnyal Washington sem nézi jó szemmel Gagauzia és Oroszország közeledését. Az intézkedések értelmében a kormányzó vagyonát befagyasztották, és megtiltották az amerikaiaknak, hogy vele üzleteljenek.