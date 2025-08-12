Szijjártó: Magyarország is bekapcsolódik a montenegrói tűzoltási munkákba – a légierő is csatlakozik a nemzetközi mentőakcióhoz

Magyarország a Magyar Légierő egyik tűzoltási munkákra alkalmas helikopterét küldi Montenegróba, hogy segítse a súlyos erdő- és bozóttüzek megfékezését – jelentette be kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A gép két köbméteres vízhordó kosárral érkezik a térségbe, és hétfős legénysége a legkritikusabb gócpontoknál kapcsolódik be az oltási munkálatokba.

Több tíz négyzetkilométernyi terület égett le Montenegróban, ahol a kormány nemzetközi segítséget kért az oltáshoz / Fotó: Anadolu via AFP

Montenegróban is erdőtüzek pusztítanak

A külügyi tárca tájékoztatása szerint Filip Ivanovic montenegrói miniszterelnök-helyettes nemzetközi segítséget kért több ország mellett Magyarországtól is, miután a rendkívüli hőség és a hosszú ideje tartó szárazság miatt katasztrófahelyzet alakult ki.

Az egyre gyorsabban terjedő tüzek eddig körülbelül negyven négyzetkilométernyi területet pusztítottak el, köztük a főváros környékét és a turisták által kedvelt tengerparti üdülőövezeteket is.

A montenegrói hatóságok minden rendelkezésre álló erőforrást bevetnek, de a lángok megfékezése rendkívüli kihívás a forró, száraz időjárás és a nehéz terepviszonyok miatt. A magyar helikopter bevetése lehetővé teszi a víz célzott eljuttatását a hegyvidéki és erdős területekre, ahol a földi egységek mozgása korlátozott.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország mindig kész segítséget nyújtani szomszédainak és partnerországainak természeti katasztrófák idején. Hangsúlyozta, hogy az ilyen együttműködések nemcsak az emberéletek és a környezet védelmét szolgálják, hanem erősítik a kétoldalú kapcsolatokat is.