Most jön csak az igazi baj a Balatonra: már az egész tavat el fogja lepni az árvaszúnyog-invázió – figyelmeztetést adtak ki a tudósok

Rajzásnak indult az új generáció, friss árvaszúnyoghelyzetről számoltak be a Balaton körül.
VG
2025.08.21, 10:55
Frissítve: 2025.08.21, 11:21

„Az átlagosnál magasabb algakoncentráció és a meleg idő miatt további folyamatos és helyenként intenzív árvaszúnyograjzásokra számíthatunk a tó part menti területein augusztus és szeptember folyamán” – közölte a BalatonScience a Facebookon.

Most jön csak az igazi baj a Balatonra: már az egész tavat el fogja lepni az árvaszúnyog-invázió / Fotó: BalatonScience / Facebook

Korábban a Világgazdaság beszámolt arról, hogy  idén nyáron az elmúlt 30 év legnagyobb mértékű árvaszúnyograjzása tapasztalható a Balatonnál, ahogy azt a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei már előre jelezték.

A poszt szerint, bár az árvaszúnyogok idei első generációjának kirajzása júliusban befejeződött, 

a lerakott petékből a számukra kedvező környezeti feltételek következtében újabb nagy mennyiségű lárva indult fejlődésnek. 

Ennek az újabb generációnak a kirajzása a gyors fejlődés következtében részben már el is kezdődött, a csúcs pedig szeptemberre várható. 

Ráadásul, míg az év eddigi részében a zavaró mértékű rajzások leginkább a Siófoki-medence déli partja mentén koncentrálódtak, az elkövetkező időszakban nagyobb területeken számíthatunk a jelenségre. 

A most felnövő generáció ugyanis egyenletesen nagy mennyiségben fejlődik a tó teljes területén augusztusban és szeptemberben.

Tekintettel arra, hogy egyes területeken az idei árvaszúnyograjzások jókora kellemetlenségeket okoztak, amelyeknek gazdasági következményeik is voltak a turizmus terén, ezért mindenképpen jogos igény az ilyen kiugró mértékű rajzások lehetőség szerinti megakadályozása.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet álláspontja szerint ennek érdekében célzott, természettudományos alapú limnológiai elemzések és vizsgálatok szükségesek. 

A poszt szerint elkerülhetetlen a tóba jutó tápanyagok mennyiségének további csökkentése. A lehetséges külső terhelések azonosítása és azok átgondolt mérséklése, szabályozása, kritikus lehet a tó jövőjének szempontjából. A Balatonba bejutó foszfor mennyiségének csökkentése mindenképpen kiemelt cél kell hogy legyen.

