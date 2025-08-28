Ukrajna: mutatjuk, kik mentesülnek a sorozás alól szeptemberben

Azok számíthatnak felmentésre, akik egészségügyi problémákkal küzdenek, vagy családi körülményeik nem teszik lehetővé számukra a szolgálat teljesítését – írja a Kiszo.
Szeptemberben változtatás nem várható, így tehát nem mozgósítják azokat:
A 3. kategóriájú fogyatékkal élő feleség miatti halasztást csak akkor biztosítják, ha a nőnél onkológiát diagnosztizáltak, vagy hiányzik egy végtagja/páros szerve.
A mozgósítás alól mentesített személyek listájához tartoznak továbbá a kritikus fontosságú vállalatoknál foglalkoztatott, előzetesen lefoglalt dolgozók is.
Fontos részlet: ha egy férfi számára van olyan ok, ami alapján halasztást kaphat a mozgósítás alól, azt hivatalosan a toborzóközpontnak (TCK) kell igazolnia, és a megfelelő státusznak meg kell jelennie a „Rezerv+” alkalmazásban.
Dróntámadás történt, több autó és egy oktatási intézmény is megrongálódott, a lakosság az óvóhelyekre menekült. Kijev polgármestere, Klicsko szerint a Darnytsia, a Dnyiproi és a Sevcsenkivszkij járásban épületek, köztük egy oktatási intézmény is megrongálódott. A Dnyiproi járásban autók égnek a parkolóban – írja a Pravda. Nagyszabású légi riadót hirdettek Ukrajnában, a légi riadó minden régióra kiterjedt, kivéve a három déli – Mikolajiv, Odessza és Herszon – régiót.
Éjjel 2 óra után meg is kezdődtek a légi csapások, egyes területeken több percig is tartottak. Közben Kijevben a mentőalakulatok egy ötemeletes épület romjai alatt legalább 3 embert keresnek, Ihor Klimenko belügyminiszter szerint a rakéta egy ötemeletes épület 3-4. emeletének környékén csapódott be. A mentők itt egy élő nőt és két férfit szabadítottak ki, akik
túlélték, de súlyos állapotban vannak kórházi intézményekben.
Több mint 500 mentő és több mint 100 eszköz dolgozik Kijev 20 helyszínén, az orosz támadásban körülbelül 25 ember sérült meg.
