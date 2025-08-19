Deviza
EUR/HUF393.86 -0.24% USD/HUF338.07 -0.1% GBP/HUF456 -0.23% CHF/HUF418.59 -0.13% PLN/HUF92.79 -0.15% RON/HUF77.83 -0.29% CZK/HUF16.1 -0.22% EUR/HUF393.86 -0.24% USD/HUF338.07 -0.1% GBP/HUF456 -0.23% CHF/HUF418.59 -0.13% PLN/HUF92.79 -0.15% RON/HUF77.83 -0.29% CZK/HUF16.1 -0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71% BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Narendra Modi
vang ji
határvédelem
vámháború
Kína
India

India és Kína összeborulna: a határviszályok helyett szövetséget kötne a két atomhatalom – együtt szállnának szembe Washingtonnal

A két ország közti viszony a 2020-as véres határincidens óta mostanra kezd ismét rendeződni, és Modi augusztus végén hét év után először látogat Kínába. Narendra Modi indiai miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a Kínával való kapcsolatok előrelépését.
VG
2025.08.19., 22:15

Narendra Modi indiai miniszterelnök a héten Újdelhiben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel, ahol „folyamatos előrelépésről” beszélt a kétoldalú kapcsolatokban, és várhatóan személyesen is Pekingbe utazna, hogy kibővítse az országok közti párbeszédet.

Narendra Modi wang
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint „óriási előrelépés” történt Kínával a kétoldalú viszonyban / Fotó: AFP

Modi az X-en kiadott közleményében kiemelte: 

az elmúlt egy évben Pekinggel közösen sikerült új alapokra helyezni a párbeszédet, és a kölcsönös tisztelet lett az iránytű.

A következő nagy lépés augusztus 31-én jön el, amikor az indiai vezető részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben. Ez lesz az első alkalom 2017 óta, hogy Modi hivatalos útra megy Kínába.

Vang Ji szerint a látogatás új korszakot nyithat, mert a „stabil és egészséges” kapcsolatok mindkét ország hosszú távú érdekeit szolgálják.

Narendra Modi: stabilizáljuk a kínai-indiai viszonyt

India és Kína kapcsolata az elmúlt években mélypontra süllyedt. A 2020-as himalájai határösszecsapásban 20 indiai és 4 kínai katona vesztette életét, ami évekig befagyasztotta a magas szintű politikai kapcsolatokat. A jég tavaly októberben kezdett olvadni, amikor Modi és Hszi Csin-ping oroszországi csúcstalálkozón először tárgyalt újra hivatalosan 2019 óta.

Azóta felpörgött a diplomácia: a két ország tárgyalásokba kezdett a határ menti kereskedelmi útvonalak újranyitásáról, valamint könnyítések kerültek szóba a vízumok és az üzleti kapcsolatok terén. 

India külügyminisztériuma szerint három határszakaszon is készülhet a kereskedelem újraindítása.

A közeledést részben az Egyesült Államokkal szembeni feszültségek is gyorsították. Donald Trump korábbi elnök vámemelései fájdalmasan érintették Indiát, amely ugyan Washington szövetségese, de most pragmatikusabban közelít Kínához.

A legújabb találkozó azt jelzi, hogy Újdelhi és Peking egyaránt felismerte: az egymás elleni versengés helyett a gazdasági együttműködés lehet a kifizetődőbb út.

A mostani gesztusok alapján kérdés, hogy a két ország képes lesz-e tartósan túllépni a határvitákon. Ha igen, az átrendezheti az ázsiai erőviszonyokat, és India külpolitikáját is új irányba állíthatja a következő hónapokban.

Trump–Modi-tárgyalás: megvédi a gazdák érdekeit a miniszterelnök – számára ez mindennél fontosabb

Narendra Modi az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi konfliktusban is elsősorban a gazdák érdekeit képviseli. India jelentős amerikai vámokkal néz szembe az orosz olaj vásárlása és a mezőgazdasági termékek piacának védelme miatt.

 

Világrend

Világrend
645 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
vang ji

India és Kína összeborulna: a határviszályok helyett szövetséget kötne a két atomhatalom – együtt szállnának szembe Washingtonnal

A két ország közti viszony a 2020-as véres határincidens óta mostanra kezd ismét rendeződni, és Modi augusztus végén hét év után először látogat Kínába.
15 perc
videójátékok

„Hibátlan győzelem” – Így cáfolt rá a kétkedőkre és lett óriási siker harminc éve az első Mortal Kombat film

Húszmillió dolláros költségvetésből forgott, ennek több mint hatszorosát termelte a mozipénztáraknál minden idők egyik legsikeresebb videójáték-adaptációja.
6 perc
Volodimir Zelenszkij

Diplomácia golfütővel: ukrán veterán ajándéka került Trump kezébe – Beválhat Zelenszkij új stratégiája

A találkozó a februári botrányos veszekedés után látványos fordulatot jelent az ukrán-amerikai kapcsolatokban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu