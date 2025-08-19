India és Kína összeborulna: a határviszályok helyett szövetséget kötne a két atomhatalom – együtt szállnának szembe Washingtonnal

Narendra Modi indiai miniszterelnök a héten Újdelhiben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel, ahol „folyamatos előrelépésről” beszélt a kétoldalú kapcsolatokban, és várhatóan személyesen is Pekingbe utazna, hogy kibővítse az országok közti párbeszédet.
Modi az X-en kiadott közleményében kiemelte:
az elmúlt egy évben Pekinggel közösen sikerült új alapokra helyezni a párbeszédet, és a kölcsönös tisztelet lett az iránytű.
A következő nagy lépés augusztus 31-én jön el, amikor az indiai vezető részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben. Ez lesz az első alkalom 2017 óta, hogy Modi hivatalos útra megy Kínába.
Vang Ji szerint a látogatás új korszakot nyithat, mert a „stabil és egészséges” kapcsolatok mindkét ország hosszú távú érdekeit szolgálják.
India és Kína kapcsolata az elmúlt években mélypontra süllyedt. A 2020-as himalájai határösszecsapásban 20 indiai és 4 kínai katona vesztette életét, ami évekig befagyasztotta a magas szintű politikai kapcsolatokat. A jég tavaly októberben kezdett olvadni, amikor Modi és Hszi Csin-ping oroszországi csúcstalálkozón először tárgyalt újra hivatalosan 2019 óta.
Azóta felpörgött a diplomácia: a két ország tárgyalásokba kezdett a határ menti kereskedelmi útvonalak újranyitásáról, valamint könnyítések kerültek szóba a vízumok és az üzleti kapcsolatok terén.
India külügyminisztériuma szerint három határszakaszon is készülhet a kereskedelem újraindítása.
A közeledést részben az Egyesült Államokkal szembeni feszültségek is gyorsították. Donald Trump korábbi elnök vámemelései fájdalmasan érintették Indiát, amely ugyan Washington szövetségese, de most pragmatikusabban közelít Kínához.
A legújabb találkozó azt jelzi, hogy Újdelhi és Peking egyaránt felismerte: az egymás elleni versengés helyett a gazdasági együttműködés lehet a kifizetődőbb út.
A mostani gesztusok alapján kérdés, hogy a két ország képes lesz-e tartósan túllépni a határvitákon. Ha igen, az átrendezheti az ázsiai erőviszonyokat, és India külpolitikáját is új irányba állíthatja a következő hónapokban.
