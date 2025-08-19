India és Kína összeborulna: a határviszályok helyett szövetséget kötne a két atomhatalom – együtt szállnának szembe Washingtonnal

Narendra Modi indiai miniszterelnök a héten Újdelhiben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel, ahol „folyamatos előrelépésről” beszélt a kétoldalú kapcsolatokban, és várhatóan személyesen is Pekingbe utazna, hogy kibővítse az országok közti párbeszédet.

Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint „óriási előrelépés” történt Kínával a kétoldalú viszonyban / Fotó: AFP

Modi az X-en kiadott közleményében kiemelte:

az elmúlt egy évben Pekinggel közösen sikerült új alapokra helyezni a párbeszédet, és a kölcsönös tisztelet lett az iránytű.

A következő nagy lépés augusztus 31-én jön el, amikor az indiai vezető részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben. Ez lesz az első alkalom 2017 óta, hogy Modi hivatalos útra megy Kínába.

Glad to meet Foreign Minister Wang Yi. Since my meeting with President Xi in Kazan last year, India-China relations have made steady progress guided by respect for each other's interests and sensitivities. I look forward to our next meeting in Tianjin on the sidelines of the SCO… pic.twitter.com/FyQI6GqYKC — Narendra Modi (@narendramodi) August 19, 2025

Vang Ji szerint a látogatás új korszakot nyithat, mert a „stabil és egészséges” kapcsolatok mindkét ország hosszú távú érdekeit szolgálják.

Narendra Modi: stabilizáljuk a kínai-indiai viszonyt

India és Kína kapcsolata az elmúlt években mélypontra süllyedt. A 2020-as himalájai határösszecsapásban 20 indiai és 4 kínai katona vesztette életét, ami évekig befagyasztotta a magas szintű politikai kapcsolatokat. A jég tavaly októberben kezdett olvadni, amikor Modi és Hszi Csin-ping oroszországi csúcstalálkozón először tárgyalt újra hivatalosan 2019 óta.

Azóta felpörgött a diplomácia: a két ország tárgyalásokba kezdett a határ menti kereskedelmi útvonalak újranyitásáról, valamint könnyítések kerültek szóba a vízumok és az üzleti kapcsolatok terén.

India külügyminisztériuma szerint három határszakaszon is készülhet a kereskedelem újraindítása.

A közeledést részben az Egyesült Államokkal szembeni feszültségek is gyorsították. Donald Trump korábbi elnök vámemelései fájdalmasan érintették Indiát, amely ugyan Washington szövetségese, de most pragmatikusabban közelít Kínához.

Wang Yi, Member of the Political Bureau of the CPC Central Committee, and India’s National Security Adviser Shri Ajit Doval held the 24th Round of Talks Between the Special Representatives of China and India on the Boundary Question in New Delhi.



Since the beginning of this… pic.twitter.com/BGg5MZqa2c — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) August 19, 2025

A legújabb találkozó azt jelzi, hogy Újdelhi és Peking egyaránt felismerte: az egymás elleni versengés helyett a gazdasági együttműködés lehet a kifizetődőbb út.

A mostani gesztusok alapján kérdés, hogy a két ország képes lesz-e tartósan túllépni a határvitákon. Ha igen, az átrendezheti az ázsiai erőviszonyokat, és India külpolitikáját is új irányba állíthatja a következő hónapokban.