Nawrocki ráhozta a frászt Ukrajnára: az új lengyel elnök elveheti tőlük az amerikai csúcstechnológiát az oroszok ellen – még egyetlen hónap és vége

Augusztus 25-én az új lengyel elnök, Karol Nawrocki megvétózta az ukrán menekültek megsegítéséről szóló törvényjavaslatot. Bár maga a dokumentum az ukrán menekültek szociális védelméről szólt, hatása kihat a Starlink ukrajnai finanszírozására.

Nawrocki ráhozta a frászt Ukrajnára: az új lengyel elnök elveheti tőlük az amerikai csúcstechnológiát az oroszok ellen / Fotó: NurPhoto / AFP

Az új lengyel elnök három jogszabályt megvétózott, köztük a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását és munkavállalását szabályozó törvény módosítását.

Az elnök eddig 26 törvényt írt alá. Első vétóját Nawrocki múlt csütörtökön emelte, mégpedig azon törvénymódosítás ellen, melynek értelmében liberalizálták volna a szélerőművek építésére vonatkozó előírásokat, egyúttal az év végéig meghosszabbították volna a lakossági energiaárak befagyasztását.

„Ez a Starlink-féle internet vége, amelyet Lengyelország biztosít a háború sújtotta Ukrajnának. Ez egyben az ukrán közigazgatási adatok biztonságos helyen történő tárolásának támogatásának is a végét jelenti” – írta októberben Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes és digitalizációs miniszter.

Az új elnöki törvényjavaslat, amely egyszerre korlátozza az ukránok szociális segélyét, mind az általa megvétózott, a Starlink finanszírozásának folytatásáról és az ukrán kormányzati adatok megőrzéséről rendelkezik. Azonban csak egyetlen dokumentumot kell elfogadni, és az határozza meg a további támogatást. Még egy hónap van hátra a döntésig – a jelenlegi törvény szeptember 30-án lejár – olvasható az Epravda oldalán.

A Starlink az ukrán védelem egyik kulcsfontosságú technológiai eszköze a háború alatt: amióta Elon Musk milliárdos első műholdas kommunikációs termináljai 2022-ben megérkeztek Ukrajnába, azonnal bizonyították hatékonyságukat polgári és katonai feladatokban.

Mennyit költ Lengyelország a Starlinkre?

Az orosz-ukrán háború alatt Lengyelország lett Ukrajna fő nemzetközi Starlink rendszer-donorja. A több mint 50 ezer terminálból, amelyeket Ukrajna 2025 áprilisáig kormányoktól és nemzetközi partnerektől kapott, 29 500 Lengyelországból származott.

Varsó ráadásul nemcsak a berendezéseket szállította, hanem a terminálok műholdas internet-hozzáférésének költségeit is fedezte. 2024 májusában Gawkowski egy EP-interjúban megjegyezte , hogy a Starlinkért évente egyszer fizettek, és a költségek akkor is elérték a több millió dollárt.