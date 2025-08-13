Eurofighterek a Fekete-tenger partján: német vadászgépek erősítik a román légierőt – a NATO megerősíti a keleti határait

A Romániában állomásozó német Eurofighter Typhoon vadászgépek szerdán megkezdték a román légierővel közös légtérvédelmi szolgálatukat – közölte a G4Media a német nagykövetség tájékoztatása alapján.
Az öt harci repülőgép a NATO olasz parancsnoksága alá tartozó, megerősített légtérvédelmi járőrszolgálathoz (eAPS) csatlakozik, 170 fős kiszolgálószemélyzettel együtt.
A gépek a Fekete-tenger partján, Konstanca közelében található Mihail Kogalniceanu katonai bázison állomásoznak. A küldetés célja a NATO keleti szárnyának védelme, és Németország immár negyedik alkalommal vesz részt ilyen jellegű romániai misszióban.
Peer Gebauer, Németország bukaresti nagykövete szerint a részvétel egyértelmű üzenet a szövetségesek felé: Németország elkötelezett a szövetség területének védelme mellett. Markus Teglas, a nagykövetség ügyvivője hozzátette, hogy a lépés Románia biztonságának megerősítését és a NATO kollektív védelmi képességeinek fokozását szolgálja.
Európa legnagyobb NATO-légibázisa épül Romániában
Románia mint NATO-ország szerepe is erősödik, ugyanakkor a deveselui amerikai rakétaelhárító támaszpont révén az USA-val való kétoldalú kapcsolata is szoros marad.
