kitoloncolás
Németország
migrációs válság
határellenőrzés

Németország hajthatatlan: meghosszabbítja a határellenőrzéseket, de ennél is nagyobb szigor jön

Nemcsak ellenőriznek, hanem vissza is fordítják az engedély nélkül belépőket, sőt: fokozódik a kitoloncolások üteme is. Alexander Dobrindt belügyminiszter szerint meghosszabbítják a német határellenőrzéseket, amelyeket még májusban vezetett be az új kormány.
VG/MTI
2025.08.08., 06:47

Tovább szigorítja a bevándorlási politikáját Berlni: Alexander Dobrindt belügyminiszter csütörtökön bejelentette, hogy a német határellenőrzések a korábban tervezett augusztus 15-i határidőn túl is érvényben maradnak. A döntés hátterében a növekvő illegális migráció és az új kormány határozottabb fellépése áll.

Federal Minister of the Interior Dobrindt on cabinet decisions német határellenőrzések
Alexander Dobrindt belügyminiszter szerint meghosszabbítják a német határellenőrzéseket, amelyeket még májusban vezetett be az új kormány / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Továbbra is fenntartjuk a határellenőrzéseket

– fogalmazott Dobrindt a Table.Today podcastban. Hozzátette, az intézkedések nem merülnek ki puszta ellenőrzésekben: a határon is visszafordítják azokat, akik nem rendelkeznek érvényes tartózkodási engedéllyel. A miniszter hangsúlyozta, hogy erre még akkor is sor kerül, ha az érintettek menedékjog iránti kérelmet nyújtanak be.

A határellenőrzéseket május 8-án vezették be újra rendszeresen, röviddel azután, hogy a konzervatív CDU és az SPD megalakította közös kormányát. A döntés azóta is vitákat vált ki a német és európai közvéleményben, különösen az uniós belső határok szabadságának fényében.

Nem csak a német határellenőrzések szigorodnak

Dobrindt emellett bejelentette, hogy a szövetségi kormány újabb kitoloncolásokat készít elő. „További toloncjáratok szervezésén dolgozunk Afganisztánba és Szíriába is” – mondta. A tervezett intézkedések érzékeny pontot érintenek, mivel mindkét országban továbbra is instabil a belpolitikai és biztonsági helyzet.

A miniszter szavai azt jelzik: Berlin nem csupán az illegális belépések megakadályozására törekszik, hanem a már Németországban tartózkodó, de tartózkodási engedéllyel nem rendelkező migránsok számát is csökkenteni akarja. A kormány szerint ezek a lépések szükségesek a közrend fenntartása és az állampolgárok biztonsága érdekében.

Migráció: a németek előálltak az új csodafegyverrel, szerintük a panaszkodó szomszédaik valójában örülnek

Migráció: a németek előálltak az új csodafegyverrel, szerintük a panaszkodó szomszédaik valójában örülnek

Magyarázkodásra kényszerült a német belügyminiszter, miután a szomszéd országok panaszkodtak a német határellenőrzések megszigorítása miatt. A migránsok, akiket nem engednek be, végül biztonságos harmadik országokba kell, hogy kerüljenek az EU-n kívül, nem a szomszédságba – mondta, uniós megegyezést sürgetve.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

