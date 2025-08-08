Németország hajthatatlan: meghosszabbítja a határellenőrzéseket, de ennél is nagyobb szigor jön

Tovább szigorítja a bevándorlási politikáját Berlni: Alexander Dobrindt belügyminiszter csütörtökön bejelentette, hogy a német határellenőrzések a korábban tervezett augusztus 15-i határidőn túl is érvényben maradnak. A döntés hátterében a növekvő illegális migráció és az új kormány határozottabb fellépése áll.

Alexander Dobrindt belügyminiszter szerint meghosszabbítják a német határellenőrzéseket, amelyeket még májusban vezetett be az új kormány / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Továbbra is fenntartjuk a határellenőrzéseket

– fogalmazott Dobrindt a Table.Today podcastban. Hozzátette, az intézkedések nem merülnek ki puszta ellenőrzésekben: a határon is visszafordítják azokat, akik nem rendelkeznek érvényes tartózkodási engedéllyel. A miniszter hangsúlyozta, hogy erre még akkor is sor kerül, ha az érintettek menedékjog iránti kérelmet nyújtanak be.

A határellenőrzéseket május 8-án vezették be újra rendszeresen, röviddel azután, hogy a konzervatív CDU és az SPD megalakította közös kormányát. A döntés azóta is vitákat vált ki a német és európai közvéleményben, különösen az uniós belső határok szabadságának fényében.

Nem csak a német határellenőrzések szigorodnak

Dobrindt emellett bejelentette, hogy a szövetségi kormány újabb kitoloncolásokat készít elő. „További toloncjáratok szervezésén dolgozunk Afganisztánba és Szíriába is” – mondta. A tervezett intézkedések érzékeny pontot érintenek, mivel mindkét országban továbbra is instabil a belpolitikai és biztonsági helyzet.

A miniszter szavai azt jelzik: Berlin nem csupán az illegális belépések megakadályozására törekszik, hanem a már Németországban tartózkodó, de tartózkodási engedéllyel nem rendelkező migránsok számát is csökkenteni akarja. A kormány szerint ezek a lépések szükségesek a közrend fenntartása és az állampolgárok biztonsága érdekében.