Napelemes autó: teljesen új modellt mutatnak be a magyarok – 3000 kilométert is megtehet

A Neumann János Egyetem csapata a Neumann Solar Team nem újonc a rajtvonalnál. A csapat kiemelt támogatója a Bridgestone csoport.
VG
2025.08.15., 11:54

A Neumann János Egyetem Neumann Solar Team csapata hamarosan ismét rajthoz áll a világ egyik legrangosabb napelemes járműversenyén, a Bridgestone World Solar Challenge 2025 kihívásán, amelyet 2025. augusztus 24–31. között rendeznek meg Ausztráliában. 

A Neumann János Egyetem újra a világ legnagyobb napelemes autóversenyén / Fotó: Neumann János Egyetem
A Neumann János Egyetem újra a világ legnagyobb napelemes autóversenyén / Fotó: Neumann János Egyetem

A verseny több mint 3 ezer kilométeres távján, amely Darwinból indul és a déli parton, Adelaide-ben ér véget, kizárólag napenergia felhasználásával készült járművek indulnak.

A Bridgestone World Solar Challenge megmérettetés a fenntartható mobilitás egyik legfontosabb nemzetközi eseménye, ahol a világ minden tájáról érkező csapatok saját tervezésű és építésű járművekkel mérik össze tudásukat. 

A résztvevőknek a verseny során szigorú műszaki és biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, miközben a sebesség, az energiahatékonyság, a megbízhatóság és az innováció egyaránt szerepet játszik az értékelésben.

A kecskeméti Neumann János Egyetem csapata a Neumann Solar Team nem először áll a rajtvonalhoz: a 2015-ös futamon Challenger kategóriában a 7. helyet szerezte meg. 

A 2025-ös indulásra teljesen új fejlesztésű jármű készült, amely a legmodernebb napelemes és energiahatékonysági megoldásokat, és a leginnovatívabb saját fejlesztésű szoftvereket alkalmazza.

A csapat kiemelt támogatója a Bridgestone csoport, ami ENLITEN technológiával készült, több mint 65 százalékban újrahasznosított és megújuló anyagokat tartalmazó gumiabroncsokkal látja el a járművet. 

Az abroncsokban korábbi gumikból visszanyert kormot és acélt is felhasználtak, ami egyszerre biztosítja az alacsony gördülési ellenállást, a kiemelkedő tartósságot, a könnyű szerkezetet és a defektállóságot. 

A támogatás részeként a csapat több szett gumiabroncsot kapott a teszteléshez és a versenyhez, valamint ruházati és felszerelési támogatást is biztosított a Bridgestone a hazaiak versenyéhez.

Neumann János Egyetem

Napelemes autó: teljesen új modellt mutatnak be a magyarok – 3000 kilométert is megtehet

A Neumann János Egyetem csapata a Neumann Solar Team nem újonc a rajtvonalnál.
MiG – 29

Nyilatkozatot tett a Honvédelmi Minisztérium: ellopták a magyar MiG–29-esek értékes alkatrészeit – betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre

Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre. A MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el.
Oresnyik

Üzenet érkezett Moszkvából a Trump–Putyin-találkozóra: az oroszok az Oresnyik pusztító bevetésén dolgoznak – jön az atomhadgyakorlat

Az alaszkai csúcstalálkozó Trump szerint inkább az erőfelmérésről szól.

