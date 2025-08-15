Napelemes autó: teljesen új modellt mutatnak be a magyarok – 3000 kilométert is megtehet

A Neumann János Egyetem Neumann Solar Team csapata hamarosan ismét rajthoz áll a világ egyik legrangosabb napelemes járműversenyén, a Bridgestone World Solar Challenge 2025 kihívásán, amelyet 2025. augusztus 24–31. között rendeznek meg Ausztráliában.

A Neumann János Egyetem újra a világ legnagyobb napelemes autóversenyén / Fotó: Neumann János Egyetem

A verseny több mint 3 ezer kilométeres távján, amely Darwinból indul és a déli parton, Adelaide-ben ér véget, kizárólag napenergia felhasználásával készült járművek indulnak.

A Bridgestone World Solar Challenge megmérettetés a fenntartható mobilitás egyik legfontosabb nemzetközi eseménye, ahol a világ minden tájáról érkező csapatok saját tervezésű és építésű járművekkel mérik össze tudásukat.

A résztvevőknek a verseny során szigorú műszaki és biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, miközben a sebesség, az energiahatékonyság, a megbízhatóság és az innováció egyaránt szerepet játszik az értékelésben.

A kecskeméti Neumann János Egyetem csapata a Neumann Solar Team nem először áll a rajtvonalhoz: a 2015-ös futamon Challenger kategóriában a 7. helyet szerezte meg.

A 2025-ös indulásra teljesen új fejlesztésű jármű készült, amely a legmodernebb napelemes és energiahatékonysági megoldásokat, és a leginnovatívabb saját fejlesztésű szoftvereket alkalmazza.

A csapat kiemelt támogatója a Bridgestone csoport, ami ENLITEN technológiával készült, több mint 65 százalékban újrahasznosított és megújuló anyagokat tartalmazó gumiabroncsokkal látja el a járművet.

Az abroncsokban korábbi gumikból visszanyert kormot és acélt is felhasználtak, ami egyszerre biztosítja az alacsony gördülési ellenállást, a kiemelkedő tartósságot, a könnyű szerkezetet és a defektállóságot.

A támogatás részeként a csapat több szett gumiabroncsot kapott a teszteléshez és a versenyhez, valamint ruházati és felszerelési támogatást is biztosított a Bridgestone a hazaiak versenyéhez.