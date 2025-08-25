Földközi-tengeren rekedt óceánjáró: máris fordulat állt be, a világ egyik legnagyobb hajója elindult a partok felé – videót közöltek az utasok az MSC fedélzetéről

Hétfő reggel technikai probléma miatt leálltak az MSC World Europa óceánjáró hajtóművei, miközben a luxushajó Genovából tartott Nápoly felé. A hajó az olasz Ponza szigetétől mintegy nyolc tengeri mérföldre vesztegelt, fedélzetén 6496 utassal és 2089 fős személyzettel – összesen több mint 8500 emberrel. A kapitány a reggeli órákban értesítette a parti őrséget, hogy áramszünet okozott problémát a motoroknál.
Az óceánjáró délutánra újraindította a meghajtást: a fedélzetre érkező technikusoknak sikerült részben helyreállítaniuk a rendszert, így a World Europa lassan, de önállóan folytatta útját Nápoly felé. Közben a parti őrség hajói kísérték, és két vontatóhajó is úton volt, hogy szükség esetén segítsenek. A sebesség 14 csomóra állt vissza, az óceánjáró érkezését Nápolyba estére, 21 órára becsülték. Az MSC közleménye szerint
a fedélzeti szolgáltatások mindvégig zavartalanul működtek,
nem volt veszélyben sem az utasok, sem a személyzet biztonsága. Az utasokat folyamatosan tájékoztatták a késésről és arról, hogy a következő úti célról – Messináról – csak a nápolyi műszaki ellenőrzés után születhet döntés. A parti őrség hozzátette: a tengeri és időjárási körülmények kedvezők voltak, az alapvető szolgáltatásokat a hajó saját generátorai biztosították – írta az olasz Ansa hírportál.
Több utas közvetlenül az óceánjáróról számolt be a történtekről. „Reggel fél hat óta állunk, a motorok leálltak, a parti őrség érkezett segíteni” – mondta egy utas. Mások videós üzenetben jelezték: bár logisztikai szempontból minden működött, a óceánjáró önállóan nem tudott közlekedni. A legtöbb nyaraló azonban igyekezett folytatni a pihenést:
sokan napoztak vagy fürödtek a fedélzeti medencében,
miközben a közösségi médiában osztották meg tapasztalataikat. Többen csak a híradásokból értesültek a probléma pontos okáról, mások régebbi rossz élményeiket idézték fel.
Nápoly kikötőjében közben több száz utas várta, hogy beszállhasson az óceánjáróra. „Reméljük, minden rendben lesz, és a mi utazásunk is elindulhat” – írta az egyik várakozó utas, Maurizio Bondi a közösségi oldalon.
