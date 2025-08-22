Deviza
Zoran Milanovic
Horvátország
Orbán Viktor

Orbán Viktor a horvát elnökkel tárgyalt

Orbán Viktor a szabadsága alatt találkozott Zoran Milanovic horvát köztársasági elnökkel Brács (horvátul Brač) szigetén. Orbán és Milanovic között korábban is előfordultak hasonló, nem hivatalos megbeszélések.
VG
2025.08.22, 19:18
Frissítve: 2025.08.22, 19:47

Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök a szabadságon lévő Orbán Viktor magyar kormányfővel egyeztetett Brács (horvátul Brač) szigetén a horvát sajtó szerint. Az elnöki hivatal a helyi lapok érdeklődésére azt válaszolta, hogy Milanovic és Orbán a találkozó során véleményt cseréltek az aktuális globális kérdésekről.

ORBÁN Viktor, Trump, trump-putyin-találkozó
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A hivatal hangsúlyozta, hogy Horvátországot és Magyarországot összeköti a közös történelem, és a szomszédos országok közötti kapcsolatok folyamatosan fejlődnek. A megbeszélésre azután került sor, hogy az Egyesült Államok diplomáciai úton igyekszik véget vetni az orosz–ukrán háborúnak.

Az elmúlt napokban felmerült, hogy Magyarország esetleg házigazdája lehetne az ukrán és az orosz elnök, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin közötti találkozónak. Érdemes megemlíteni, hogy Orbán és Milanovic között korábban is előfordultak hasonló, nem hivatalos megbeszélések, például 2022-ben a Paklinski-szigeteken.

Horvát elnök: arcátlanság Ukrajnát előrébb sorolni az EU-tagságban, mint a Nyugat-Balkánt

Zoran Milanovic éles bírálattal illette azokat az európai politikai szereplőket, akik Ukrajnát az EU-tagság első számú várományosaként emlegetik. A horvát elnök szerint ez arcátlan sértés Montenegróval és Észak-Macedóniával szemben.

