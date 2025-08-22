Orbán Viktor a horvát elnökkel tárgyalt

Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök a szabadságon lévő Orbán Viktor magyar kormányfővel egyeztetett Brács (horvátul Brač) szigetén a horvát sajtó szerint. Az elnöki hivatal a helyi lapok érdeklődésére azt válaszolta, hogy Milanovic és Orbán a találkozó során véleményt cseréltek az aktuális globális kérdésekről.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A hivatal hangsúlyozta, hogy Horvátországot és Magyarországot összeköti a közös történelem, és a szomszédos országok közötti kapcsolatok folyamatosan fejlődnek. A megbeszélésre azután került sor, hogy az Egyesült Államok diplomáciai úton igyekszik véget vetni az orosz–ukrán háborúnak.

Az elmúlt napokban felmerült, hogy Magyarország esetleg házigazdája lehetne az ukrán és az orosz elnök, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin közötti találkozónak. Érdemes megemlíteni, hogy Orbán és Milanovic között korábban is előfordultak hasonló, nem hivatalos megbeszélések, például 2022-ben a Paklinski-szigeteken.