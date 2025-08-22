Orbán Viktor a horvát elnökkel tárgyalt

Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök a szabadságon lévő Orbán Viktor magyar kormányfővel egyeztetett Brács (horvátul Brač) szigetén a horvát sajtó szerint. Az elnöki hivatal a helyi lapok érdeklődésére azt válaszolta, hogy Milanovic és Orbán a találkozó során véleményt cseréltek az aktuális globális kérdésekről.
A hivatal hangsúlyozta, hogy Horvátországot és Magyarországot összeköti a közös történelem, és a szomszédos országok közötti kapcsolatok folyamatosan fejlődnek. A megbeszélésre azután került sor, hogy az Egyesült Államok diplomáciai úton igyekszik véget vetni az orosz–ukrán háborúnak.
Az elmúlt napokban felmerült, hogy Magyarország esetleg házigazdája lehetne az ukrán és az orosz elnök, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin közötti találkozónak. Érdemes megemlíteni, hogy Orbán és Milanovic között korábban is előfordultak hasonló, nem hivatalos megbeszélések, például 2022-ben a Paklinski-szigeteken.
Horvát elnök: arcátlanság Ukrajnát előrébb sorolni az EU-tagságban, mint a Nyugat-Balkánt
Zoran Milanovic éles bírálattal illette azokat az európai politikai szereplőket, akik Ukrajnát az EU-tagság első számú várományosaként emlegetik. A horvát elnök szerint ez arcátlan sértés Montenegróval és Észak-Macedóniával szemben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.