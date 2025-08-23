Orbán Viktor nagyon erős üzenetet fogalmazott meg a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások kapcsán

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában emlékeztetett: a Barátság kőolajvezetéket a héten ismét megrongálta az ukrán haderő. A stratégiai jelentőségű csőrendszer máig Magyarország és Szlovákia egyik legfontosabb energiaellátási forrása. A csapás következtében hazánk és szomszédunk energiabiztonsága is veszélybe került – írja az mno.hu.

Orbán Viktor közölte: tárgyalt az oroszokkal, egy hét múlva újraindul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Orbán Viktor most arról számolt be, hogy az orosz féllel sikerült műszaki megoldást találni a károk elhárítására, és várhatóan egy héten belül helyreáll a szállítás. Úgy fogalmazott:

Sikeres tárgyalás az oroszokkal… Egy hét múlva újraindul a szállítás.

A kormányfő ugyanakkor kemény szavakkal bírálta Brüsszelt, amely – szavai szerint – ezúttal sem állt Magyarország és Szlovákia mellé: „Brüsszelre most sem számíthattunk. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság.”

Zelenszkij akciója komoly felháborodást váltott ki nemzetközi szinten is. Donald Trump amerikai elnök azonnal levelet írt Orbán Viktornak, amelyben barátjának nevezte a magyar miniszterelnököt, és hangsúlyozta: nem örül annak, hogy az Egyesült Államok által finanszírozott kijevi vezetés a magyar és a szlovák energiaellátást veszélyezteti.

Az elnök üzenete egyértelmű: Amerika nem fogja eltűrni, hogy szövetségesei energiaellátása célponttá váljon. Az amerikai republikánus fiatalok szervezete szintén kiállt hazánk mellett.

Nyilatkozatukban leszögezték: Ukrajna súlyos hibát követett el, amikor NATO-tagállamok energiaellátását sodorta veszélybe, és ez Washington támogatásának újragondolását vonhatja maga után.

Orbán Viktor legfrissebb üzenete világossá teszi: Magyarország mindent megtesz, hogy a szomszédos háború árnyékában is biztosítsa az energiaellátását. A kormányfő szavai szerint azonban a kérdés már messze túlmutat az energiabiztonságon.