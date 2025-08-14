Orbán Viktor keményen odaszólt Ursula von der Leyennek: nem viselkedhet Magyarország főnökeként

Az amerikai PragerU-nak adott interjút Orbán Viktor, melyben számos fontos kérdést érintett a hazánkra leselkedő veszélyektől kezdve Magyarország szuverenitásán át a migráció megállításának és a gyermekvédelem fontosságáig.
A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Orbán Viktor kifejtette, hogy egy 10 milliós országként a Berlin-Moszkva-Isztambul háromszög közepén mindig veszélyben élünk és ezt pontosan tudjuk is. Ezzel politikusként is tisztában kell lenni, oda kell figyelni arra, hogy milyen veszélyek származhatnak a nemzetközi helyzetből, amelyben élünk. A kormányfő szerint most két okból is különösen veszélyes időket élünk, az egyik az orosz-ukrán háború, ami azonban nemcsak Ukrajna és Oroszország közötti háború, hanem a Nyugat és Oroszország közötti háború is.
Orbán Viktor szerint a másik veszély Brüsszelből érkezik, ami 15 éve még nem állt fent, de most már egyértelmű, hiszen egyfajta birodalmat szeretnének létrehozni, az Európai Egyesült Államokat. Ezt egyes országok szeretnék, más ország viszont nem. A kormányfő szerint mi szuverenisták vagyunk, nem szeretjük a brüsszeli központosított bürokráciát, amely szeretné meghatározni azt, hogy Magyarországon hogyan éljünk. Ezzel szemben vívnak szabadságharcot a magyarok. Magyarországot tehát egyaránt fenyegeti a szomszédban zajló háború és a brüsszeli központosítási törekvés.
A kormányfő kérdésre válaszolva elmondta, hogy bár igyekszik jó kapcsolatot ápolni minden nagyhatalommal, neki csak egyetlen barátja van, a magyarok. Azonban Magyarország érdeke az, hogy minden nagyhatalommal jóban legyen. Ugyanakkor hozzátette, hogy az Európai Unió a tagállamokról, a szuverén tagállamokról szól. Tehát az európai központnak, Brüsszelnek, az Európai Unió nevű nemzetek szövetségéhez tartozó tagok szolgálatára kell állnia.
Orbán Viktor szerint tehát az Európai Bizottság élén álló Ursula von der Leyen egy bürokrata, akit ő fizet.
Ezért a kormányfő szerint von der Leyen nem viselkedhet Magyarország főnökeként, majd egy újabb kérdésre válaszolva elmondta, hogy a vámokkal kapcsolatos tárgyalások eredménye egyértelmű volt, hiszen az egyik oldalon egy könnyűsúlyú tárgyaló állt, míg a másik oldalon egy nehézsúlyú üzletkötő. Azonban a megállapodás egyes elemeiben az sem világos, hogy milyen alapon kötött megállapodást von der Leyen, hiszen olyan dolgokat vállalt, melyekre Brüsszelnek se pénze, se felhatalmazása nincs. Orbán Viktor szerint ezért ebből később nagy viták lesznek, hiszen Donald Trump amerikai elnök joggal kérdezheti majd, hogy az EU miért nem teljesíti vállalásait.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy miközben régen az Európai Bizottság sose gondolta magát a tagállamok főnökének, addig már ez megváltozott és a magyarok feje fölött akar döntéseket hozni például a migrációról, majd felidézte, hogy ezért Magyarországnak napi 1 millió euró büntetést kell fizetnie. Hozzátette, hogy a Magyarországtól nyugatra fekvő országok csodálatos országok voltak, de azok vezetői hagyták, hogy ez szétessen a migráció eredményeként, azonban ő úgy döntött, hogy megállítja a migránsokat a határon.
Orbán Viktor felidézte, hogy publikált egy írást a migrációs válság kezdetén, mely ellenezte a bevándorlást, mellyel szemben nem sokkal később Soros György is írt egy ezzel homlokegyenest ellenkező cikket.
Orbán Viktor, a gyermekvédelem fontosságát kiemelve, elmondta: "nem lehet az utcán nyílt szexuális propagandát szervezni, mint a Pride". A szólásszabadságot ugyanakkor a riporter kérdésére védelmébe vette a miniszterelnök:
Említett egy történetet az Egyesült Királyságban, de vannak még rosszabb történetek a nyugati országokban. Ha nyilvánosan olyan véleményed van bizonyos pontokról, amely ellentétes a fősodorral, elveszítheted az állásodat. Ez zsarnokság. Ez soha nem történhet meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.