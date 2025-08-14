Orbán Viktor keményen odaszólt Ursula von der Leyennek: nem viselkedhet Magyarország főnökeként

Az amerikai PragerU-nak adott interjút Orbán Viktor, melyben számos fontos kérdést érintett a hazánkra leselkedő veszélyektől kezdve Magyarország szuverenitásán át a migráció megállításának és a gyermekvédelem fontosságáig.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ezek a veszélyek fenyegetik Magyarországot Orbán Viktor szerint

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Orbán Viktor kifejtette, hogy egy 10 milliós országként a Berlin-Moszkva-Isztambul háromszög közepén mindig veszélyben élünk és ezt pontosan tudjuk is. Ezzel politikusként is tisztában kell lenni, oda kell figyelni arra, hogy milyen veszélyek származhatnak a nemzetközi helyzetből, amelyben élünk. A kormányfő szerint most két okból is különösen veszélyes időket élünk, az egyik az orosz-ukrán háború, ami azonban nemcsak Ukrajna és Oroszország közötti háború, hanem a Nyugat és Oroszország közötti háború is.

Orbán Viktor szerint a másik veszély Brüsszelből érkezik, ami 15 éve még nem állt fent, de most már egyértelmű, hiszen egyfajta birodalmat szeretnének létrehozni, az Európai Egyesült Államokat. Ezt egyes országok szeretnék, más ország viszont nem. A kormányfő szerint mi szuverenisták vagyunk, nem szeretjük a brüsszeli központosított bürokráciát, amely szeretné meghatározni azt, hogy Magyarországon hogyan éljünk. Ezzel szemben vívnak szabadságharcot a magyarok. Magyarországot tehát egyaránt fenyegeti a szomszédban zajló háború és a brüsszeli központosítási törekvés.

Magyarország érdeke, hogy minden nagyhatalommal jóban legyen

A kormányfő kérdésre válaszolva elmondta, hogy bár igyekszik jó kapcsolatot ápolni minden nagyhatalommal, neki csak egyetlen barátja van, a magyarok. Azonban Magyarország érdeke az, hogy minden nagyhatalommal jóban legyen. Ugyanakkor hozzátette, hogy az Európai Unió a tagállamokról, a szuverén tagállamokról szól. Tehát az európai központnak, Brüsszelnek, az Európai Unió nevű nemzetek szövetségéhez tartozó tagok szolgálatára kell állnia.

Orbán Viktor szerint tehát az Európai Bizottság élén álló Ursula von der Leyen egy bürokrata, akit ő fizet.

Ezért a kormányfő szerint von der Leyen nem viselkedhet Magyarország főnökeként, majd egy újabb kérdésre válaszolva elmondta, hogy a vámokkal kapcsolatos tárgyalások eredménye egyértelmű volt, hiszen az egyik oldalon egy könnyűsúlyú tárgyaló állt, míg a másik oldalon egy nehézsúlyú üzletkötő. Azonban a megállapodás egyes elemeiben az sem világos, hogy milyen alapon kötött megállapodást von der Leyen, hiszen olyan dolgokat vállalt, melyekre Brüsszelnek se pénze, se felhatalmazása nincs. Orbán Viktor szerint ezért ebből később nagy viták lesznek, hiszen Donald Trump amerikai elnök joggal kérdezheti majd, hogy az EU miért nem teljesíti vállalásait.