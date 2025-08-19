Kiderült kit hívott fel Putyin után Trump: az amerikai elnök sem tudta meggyőzni Orbán Viktort – továbbra is nem a magyar válasz Ukrajna uniós tagságára

Miután hétfőn Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel és egy sor európai vezetővel tárgyalt, Donald Trump telefonon egyeztetett Vlagyimir Puyin orosz elnökkel is, ám ezután is volt egy telefonhívása, és a részleteket ismerő források szerint ennek a címzettje Orbán Viktor miniszterelnök volt.

Orbán Viktort nem tudta meggyőzni Donald Trump sem/Fotó: AFP

Az európai vezetők kérték Trumpot, hogy hívja fel Orbán Viktort

A Bloomberg összefoglalója szerint Trump azután hívta fel magyar kormányfőt, hogy az európai vezetők arra kérték, győzze meg őt arról, hogy ne akadályozza Ukrajna felvételét az Európai Unióba.

A beszélgetés során Orbán Viktor felajánlotta, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Zelenszkij közötti tárgyalásokat akár Magyarországon is tarthatnák, miután a hétfői tárgyalások után Trump arról beszél, hogy egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra lenne szükség, amihez a következő alkalommal már ő is csatlakozna. A találkozók időpontja és helyszíne még nem dőlt el.

Trump a Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel folytatott tárgyalások után két telefonívást is megejtett, melyek közül a Putyinnal folytatott már eddig is ismert volt, ám az, hogy a magyar miniszterelnökkel is beszélt csak most derült ki.

Azonban bármennyire is jó viszonyt ápol az amerikai elnök Orbán Viktorral, Ukrajna uniós tagságának kérdésében a jelek szerint nem tudta meggyőzni,

hiszen kedden Orbán Viktor ismét arról írt a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, hogy Ukrajnát nem szabad felvenni az Európai Unióba, hiszen az semmilyen biztonsági garanciát nem jelent. A magyar kormányfő szerint ehelyett stratégiai partnerséget kellene ajánlani az ukránoknak.