Kiderült kit hívott fel Putyin után Trump: az amerikai elnök sem tudta meggyőzni Orbán Viktort – továbbra is nem a magyar válasz Ukrajna uniós tagságára

Az amerikai elnököt az európai vezetők kérték, hogy győzze meg a magyar miniszterelnököt: ne akadályozza Ukrajna uniós tagságát. Azonban Orbán Viktor a jelek szerint hajhatatlan maradt, hiába ápl jó viszonyt Trumppal.
VG
2025.08.19, 21:09
Frissítve: 2025.08.19, 21:30

Miután hétfőn Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel és egy sor európai vezetővel tárgyalt, Donald Trump telefonon egyeztetett Vlagyimir Puyin orosz elnökkel is, ám ezután is volt egy telefonhívása, és a részleteket ismerő források szerint ennek a címzettje Orbán Viktor miniszterelnök volt.

trump
Orbán Viktort nem tudta meggyőzni Donald Trump sem/Fotó: AFP

Az európai vezetők kérték Trumpot, hogy hívja fel Orbán Viktort

A Bloomberg összefoglalója szerint Trump azután hívta fel  magyar kormányfőt, hogy az európai vezetők arra kérték, győzze meg őt arról, hogy ne akadályozza Ukrajna felvételét az Európai Unióba.

A beszélgetés során Orbán Viktor felajánlotta, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Zelenszkij közötti tárgyalásokat akár Magyarországon is tarthatnák, miután a hétfői tárgyalások után Trump arról beszél, hogy egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra lenne szükség, amihez a következő alkalommal már ő is csatlakozna. A találkozók időpontja és helyszíne még nem dőlt el.

Trump a Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel folytatott tárgyalások után két telefonívást is megejtett, melyek közül a Putyinnal folytatott már eddig is ismert volt, ám az, hogy a magyar miniszterelnökkel is beszélt csak most derült ki. 

Azonban bármennyire is jó viszonyt ápol az amerikai elnök Orbán Viktorral, Ukrajna uniós tagságának kérdésében a jelek szerint nem tudta meggyőzni, 

hiszen kedden Orbán Viktor ismét arról írt a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, hogy Ukrajnát nem szabad felvenni az Európai Unióba, hiszen az semmilyen biztonsági garanciát nem jelent. A magyar kormányfő szerint ehelyett stratégiai partnerséget kellene ajánlani az ukránoknak.

