Munkában a kormány. Nyáron sincs megállás – írta Orbán Viktor a facebookos oldalán csütörtökön délelőtt. A magyar kormány a miniszterelnökkel az élén a héten az államalapítás ünnepe miatt nem szerdán, hanem csütörtökön ülésezik.

Orbán Viktor kormányülést tart, akár már délután közölhetik a döntéseket / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök a poszthoz több fényképet is csatolt, amelyeken a kabinet tagjai láthatók az egyeztetésen. A képek tanúsága szerint a kormány teljes létszámban gyűlt össze a miniszterelnök vezetésével.

Az ülésen született döntésekről a szokásos sajtótájékoztatón számolhatnak be. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a Kormányinfót akár már csütörtök délután, de legkésőbb pénteken megtarthatják.