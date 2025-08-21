Deviza
miniszterelnök
Orbán Viktor
magyar kormány
kormányülés

Orbán Viktor kormányülést tart, akár már délután közölhetik a döntéseket

Orbán Viktor közösségi oldalán jelezte, hogy a kormány a nyári időszakban is ülésezik, ezúttal csütörtökön, az államalapítás ünnepe miatt. Az ülés döntéseiről a Kormányinfón adnak majd tájékoztatást.
VG
2025.08.21, 11:20
Frissítve: 2025.08.21, 11:42

Munkában a kormány. Nyáron sincs megállás – írta Orbán Viktor a facebookos oldalán csütörtökön délelőtt. A magyar kormány a miniszterelnökkel az élén a héten az államalapítás ünnepe miatt nem szerdán, hanem csütörtökön ülésezik. 

kormányülés orbán viktor
Orbán Viktor kormányülést tart, akár már délután közölhetik a döntéseket / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök a poszthoz több fényképet is csatolt, amelyeken a kabinet tagjai láthatók az egyeztetésen. A képek tanúsága szerint a kormány teljes létszámban gyűlt össze a miniszterelnök vezetésével.

Az ülésen született döntésekről a szokásos sajtótájékoztatón számolhatnak be. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a Kormányinfót akár már csütörtök délután, de legkésőbb pénteken megtarthatják.

