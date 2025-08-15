Az ukrán állami tévében üzenték meg Orbán Viktornak: Magyarország elveszítheti az uniós szavazati jogát – „Vége van”

Magyarország akár a szavazati jogát is elveszítheti az Európai Unióban. Most még nincs napirenden, de „ha így folytatjuk, realitássá válhat” – jelentette ki Maria Geletij, a nemzetközi kapcsolatok szakértő, az USAID ukrajnai programjának korábbi vezetője az ukrán állami FREEDOM tévének. Az interjút a Magyar Nemzet szemlézte.

Orbán Viktornak megüzenték: Magyarország elveszítheti az uniós szavazati jogát – „Vége van” / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI

Geletij szerint az orosz tőke titokban finanszírozza a magyar kampányt, ami egyenlő Orbán Viktor politikai végével. „Orbánnak vége”, „már maguk a magyarok is látják, micsoda fenyegetést jelent számukra Orbán.”

Magyarország európai uniós szavazati jogának megvonása áprilisban is felmerült. Akkor Margus Tsahkna, észt külügyminiszter sürgette a lépést. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter nem hagyta szó nélkül a kijelentést: „Európa egyik legfanatikusabb, legelvakultabb háborúpárti politikusa” – reagált.



