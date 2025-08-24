Deviza
Orbán Viktor megkezdte a visszaszámlálást

A hét eseményeit értékelte a miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak küldött hírlevelében. Orbán Viktor az amerikai-ukrán tárgyalásokra és a Barátság olajvezeték elleni támadásra is kitért.
2025.08.24, 14:26

Friss hírlevéllel jelentkezett Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak, melyben a hét főbb eseményeit értékelte a kormányfő. A Magyar Nemzet szemléje alapján a miniszterelnök már visszafelé számolja a napokat az Otthon Start program szeptemberi rajtjáig.

3 százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!

 - írta a kormányfő, aki kitért a hét eleji amerikai-ukrán csúcstalálkozóra is. 

A Trump-Zelenszkij találkozó val, és az Európai Unió álláspontjával kapcsolatban kiemelte, hogy "ez a hét az európai behódolás hete volt. Ahogy ott ültek az elnökkel szemben… Mint beosztottak a vezérigazgatónál, raporton. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álmoknak vége is. Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa csak a másodosztályban játszhat."

Orbán Viktor szerint az orosz-ukrán háború  blokkolja a magyar gazdaság növekedését, miközben az ukránok ellenségesen viselkednek hazánkkal szemben. 

Az ukránok megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket. Brüsszel nem segít nekünk, sőt az ő pártjukat fogja. Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás. Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában. A bűnösöket mindig utolérik

 - fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelök a hírlevélben kitért az auguszus 20-i ünnepre és a kigyulladó fővárosi BKV-buszokra is.

 

 

