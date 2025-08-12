Orbán kemény üzenetet küldött Brüsszelnek: az EU a magyarokat taposná el Ukrajnáért – így nem lehet lezárni a háborút

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Mandinernek adott nyilatkozatában kijelentette: Magyarország nem támogatja az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő találkozója kapcsán. Mint mondta, ennek két oka van.

Orbán Viktor szerint Magyarország nem írhat alá olyan dokumentumot, amely ellentétes a magyar emberek akaratával / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor: nem támogatjuk az ukrán EU-tagságot

Egyrészt a dokumentum tartalmazza Ukrajna európai uniós csatlakozásának sürgetését, amely ellentétes a magyar választók akaratával. Orbán felidézte, hogy a Voks 2025 népszavazáson a többség nem kívánta az ukrán tagságot. „Ha olyan dokumentumot akarnak velünk elfogadtatni, amely a magyar emberek döntésével ellentétes tartalmú, akkor azt én nem tudom támogatni” – fogalmazott.

Másrészt a kormányfő szerint az orosz–ukrán háború európai ügy, amelyet Európának kellene rendeznie. Úgy vélte, szánalmas és gyenge dolog kívülről kommentálni, ha az amerikai és az orosz elnök tárgyal. Ehelyett az EU-nak „férfiasabb vonalat” kellene követnie, öntudatra ébrednie és kezdeményező szerepet vállalnia, hiszen a konfliktus a „mi hátsó udvarunkban” zajlik.

Nekünk egy orosz–európai uniós csúcsra van szükségünk, nem pedig arra, hogy kommentáljunk egy orosz–amerikai csúcsot

– hangsúlyozta. Arra a kérdésre, hogy Magyarország egyedül maradt-e ezzel a véleményével, Orbán úgy válaszolt: „Sosem vagyunk egyedül, mi vagyunk egyedül, akik ezt mondják, de még sokan gondolják így.”

A miniszterelnök a pénteki Trump–Putyin-találkozótól azt várja, hogy jelentősen csökkenti a világháború kockázatát.