béketárgyalás
Orbán Viktor
ukrajnai háború
Európai Unió
interjú

Orbán Viktor: az oroszok megnyerték a háborút, az ukránok EU-tagsága szembemegy a magyar érdekkel

A miniszterelnök szerint Európa jövőjéről a kontinens feje felett, az amerikai–orosz tárgyalóasztalnál döntenek. A Patrióta Extra műsorában Orbán Viktor kijelentette, hogy az orosz–ukrán háborút Oroszország megnyerte, és Ukrajna csak a nyugati fegyver- és pénzügyi támogatás miatt nem adta még fel.
VG/MTI
2025.08.12., 19:20

A Patrióta Extra adásában Orbán Viktor hangsúlyozta: az ukránok elvesztették a háborút, Oroszország pedig győzött. Úgy véli, a nyugati országok előbb-utóbb kénytelenek lesznek beismerni ezt, és kérdés, milyen feltételekkel teszik. A kormányfő szerint Ukrajna csak azért nem kapitulál, mert Európa továbbra is ellátja fegyverrel és pénzzel.

Orbán Viktor
A Patrióta Extra műsorában Orbán Viktor kijelentette, hogy az orosz–ukrán háborút Oroszország megnyerte, és Ukrajna csak a nyugati fegyver- és pénzügyi támogatás miatt nem adta még fel / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő elutasította az Európai Tanács nyilatkozatát, amely Ukrajna uniós tagságát támogatta volna, mondván: a magyar emberek erről már döntöttek, és nemet mondtak. Kijelentette: Magyarország alapvető érdeke, hogy ne legyen egy integrációban Ukrajnával, mert annak beláthatatlan gazdasági következményei lennének.

Orbán Viktor: a fejünk felett döntenek Európa jövőjéről

A miniszterelnök szerint az amerikai–orosz tárgyalásokon Európa kimarad, így saját sorsáról mások döntenek. Felidézte: Magyarország korábban javasolta, hogy Európa önállóan kezdjen tárgyalni Oroszországgal, de ez nem történt meg.

A műsorban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő rámutatott: Európa katonai ereje négyszerese az oroszénak, ezért szerinte irreális az orosz invázióval való riogatás. A szakértő és Orbán is egyetértett abban, hogy az ukrán csatlakozás a magyar és a francia nemzeti érdekekkel is ellentétes.

Orbán hangsúlyozta: bár Magyarország kezében vannak Ukrajna energiaellátásának kulcsai, nem érdeke az ország destabilizálása. Szerinte azonban Kijev visszaél ezzel a helyzettel, és a jövő évi magyar választások befolyásolását is célként tűzte ki.

Orbán kemény üzenetet küldött Brüsszelnek: az EU a magyarokat taposná el Ukrajnáért – így nem lehet lezárni a háborút

A kormányfő az orosz–európai uniós csúcstalálkozó szükségességét hangsúlyozta, és bírálta az EU reakcióját az amerikai–orosz elnöki megbeszélésre. Orbán Viktor szerint Magyarország nem írhat alá olyan dokumentumot, amely ellentétes a magyar emberek akaratával.

 

