Óriási hazugság terjedt el Orbán Viktorról és Donald Trumpról

A külgazdasági és külügyminiszter volt csütörtök reggel a Harcosok órájának vendége. A műsorban arról is beszélt, hogy Budapest egy esetleges Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszíneként „hihető” módon merült fel a sajtóban.
A műsorban a politikust arról is kérdezték, hogy Donald Trump amerikai elnök valóban megpróbálta-e telefonon meggyőzni Orbán Viktort, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozását, ahogyan erről korábban a Bloomberg beszámolt.
A Bloomberg írt arról, hogy Donald Trump felhívta Orbán Viktort a hétfői washingtoni tárgyalásokat követően. A hírügynökség azt írta, a hívás azért jöhetett létre, mivel az európai vezető politikusok arra kérték az amerikai elnököt, győzze meg a magyar kormányfőt, hogy ne blokkolja az Ukrajna uniós tagságáról szóló tárgyalásokat.
A miniszter szerint „vannak ezek a nagy nemzetközi hírügynökségek”, amelyek „önmagukat általában valamifajta morális magasságként szokták beállítani”.
Szeretném világossá tenni, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt. Nem volt. Pont. Na most ehhez képest nem csak a téma nem került elő
– fogalmazott Szijjártó Péter.
