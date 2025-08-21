Deviza
Óriási hazugság terjedt el Orbán Viktorról és Donald Trumpról

Szijjártó Péter közölte, hogy Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort az európai vezetőkkel való tárgyalása után.
VG
2025.08.21., 09:22

A külgazdasági és külügyminiszter volt csütörtök reggel a Harcosok órájának vendége. A műsorban arról is beszélt, hogy Budapest egy esetleges Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszíneként „hihető” módon merült fel a sajtóban.

A műsorban a politikust arról is kérdezték, hogy Donald Trump amerikai elnök valóban megpróbálta-e telefonon meggyőzni Orbán Viktort, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozását, ahogyan erről korábban a Bloomberg beszámolt.

A Bloomberg írt arról, hogy Donald Trump felhívta Orbán Viktort a hétfői washingtoni tárgyalásokat követően. A hírügynökség azt írta, a hívás azért jöhetett létre, mivel az európai vezető politikusok arra kérték az amerikai elnököt, győzze meg a magyar kormányfőt, hogy ne blokkolja az Ukrajna uniós tagságáról szóló tárgyalásokat.

A miniszter szerint „vannak ezek a nagy nemzetközi hírügynökségek”, amelyek „önmagukat általában valamifajta morális magasságként szokták beállítani”.

Szeretném világossá tenni, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt. Nem volt. Pont. Na most ehhez képest nem csak a téma nem került elő

– fogalmazott Szijjártó Péter.

