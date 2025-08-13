Óriási tűz miatt riasztani kellett a honvédség helikoptereit – megszólalt a miniszter

Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán közleményben.

Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában / Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala

Mint írta, ezúttal Montenegróban vesz részt a Magyar Honvédség az erdőtüzek oltásában.

A közleményben kiemelte, hogy az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egy Airbus H225M helikoptere elindult Szolnokról; a katonák a tűzoltásokhoz úgynevezett Bambi Bucket vizesballont használnak majd, hogy támogassák a montenegrói hatóságokat a lángok megfékezésében.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy július végén előbb Albániában, majd Bulgáriában is hasonló módon segítséget nyújtottak a magyar katonák a szárazság és a forróság miatti erdőtüzek oltásában.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, hogy két Airbus H225-ös helikopter személyzettel és kiszolgáló állománnyal érkezett Albániába. A Magyar Honvédség ezúttal az albániai tüzek megfékezésében nyújtott segítséget.

Tavaly Észak-Macedóniában erdőtűzoltásában vettek részt, csakúgy, mint Vas vármegyében. 2024 őszén Kisorosziban helikopteres betegszállítással segítettek az árvíz idején, továbbá Bosznia-Hercegovinában sérült gyermeket mentettek ki helikopterrel az árvíz sújtotta Jablanicából.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábban emlékeztetett arra, hogy a Magyar Honvédség 16 darabos H225M helikopterflottája július közepén vált teljessé, amikor megérkezett az utolsó két gép. A közepes, többcélú Airbus H225M típusú helikopterek kulcsszerepet játszanak a hazai és nemzetközi műveletekben a katasztrófavédelemtől kezdve a különleges műveletek támogatásáig.