Trump: az európai vezetők nagyszerű emberek – az orosz-amerikai csúcsba azonban nem lesz sok beleszólásuk

Az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma utoljára próbálják befolyásolni az amerikai álláspontot, hogy Kijev nélkül ne születhessen megállapodás. Donald Trump szerint „nagyszerű emberek” segítik a békemegállapodás előkészítését az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt.
VG
2025.08.13., 16:53

Donald Trump a Truth Socialon közölte, hogy rövidesen egyeztet európai vezetőkkel az orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt, akiket „nagyszerű embereknek” nevezett, „akik meg akarják kötni az egyezséget”. A beszélgetésen több uniós vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz, Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel együtt.

Donald TrumpAmerikai Egyesült Államoknukleáris megállapodásOroszország, Kína, Washington orosz-amerikai csúcstalálkozó
Donald Trump szerint „nagyszerű emberek” segítik a békemegállapodás előkészítését az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt / Fotó: Yasin Ozturk / AFP

A találkozó célja, hogy utolsó alkalommal befolyásolják az amerikai álláspontot az augusztus 15-i alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt. Az európai vezetők szerint a békéről nem lehet Ukrajna részvétele nélkül dönteni, és elutasítanak minden olyan tervet, amely területi engedményeket írna elő Moszkva javára.

Történelmi egyezség születhet az orosz-amerikai csúcstalálkozón

Az alaszkai Anchorage-ban megrendezendő csúcstalálkozó szimbolikus helyszínt kapott: az állam 1867-ig Oroszországhoz tartozott, a város pedig a hidegháború alatt az USA stratégiai katonai bázisává vált. A mostani esemény az első orosz-amerikai csúcs az USA területén 1988 óta.

A diplomáciai háttérben azonban komoly feszültség húzódik. Zelenszkij hivatalos meghívást nem kapott a találkozóra, ami Kijev szerint veszélyes precedenst teremthet. Közben az orosz erők új offenzívát indítottak a Donbasz régióban, miközben Trump a megbeszélést „hallgatási gyakorlatnak” minősítette. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy egy sietve megkötött megállapodás hosszú távon alááshatja Ukrajna biztonságát és a nemzetközi rend stabilitását.

Moszkva feltételei változatlanok: Kijev búcsút mondhat az elcsatolt területeknek – az ukrán hadseregnek visszavonulót kell fújnia

A nyugati kompromisszumremények gyorsan szertefoszlottak. Moszkva az orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt megerősítette, hogy változatlanok a háború lezárásához szabott feltételei.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11680 cikk

 

 

SZVR

Orosz hírszerzés: Brüsszel hatalomváltást készít elő Magyarországon – Von der Leyen Magyar Pétert látná kormányfőként

A közlés szerint Ursula von der Leyen az ellenzéki Magyar Pétert tartja a legesélyesebb kormányfőjelöltnek, és már komoly erőforrásokat mozgósítottak támogatására.
Volodimir Zelenszkij

Trump: az európai vezetők nagyszerű emberek – az orosz-amerikai csúcsba azonban nem lesz sok beleszólásuk

Az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma utoljára próbálják befolyásolni az amerikai álláspontot, hogy Kijev nélkül ne születhessen megállapodás.
Románia

Temu-adó: Románia kétségbeesetten próbálja befoltozni a költségvetési hiányát – Bukarest ehhez még az importba is belerúgna

Új díjat vetnek ki a százötven euró alatti, EU-n kívüli online rendelésekre, köztük a Temu csomagjaira is.

