Orosz atomerőművet támadtak az ukránok, Kijev ezzel hangol a nemzeti ünnepre

Ukrán dróntámadás ért egy nyugat-oroszországi atomerőművet, a Kurszk régióban található létesítménynél keletkezett tüzet sikerült megfékezniük a helyi hatóságoknak – számol be a BBC orosz forrásokra hivatkozva a támadásról.

Ukrajna vasárnap ünnepli függetlenedését a Szovjetuniótól / Fotó: ZUMAPRESS.com

A lap szerint az orosz légvédelemnek sikerült lelőnie a drónt, amely becsapódásakor felrobbant és megrongált egy transzformátort. Az incidens nem követelt áldozatokat és a sugárzás szintje sem haladta meg a normális szintet – jelentette be az erőmű a Telegramon.

Ukrajna egyelőre nem kommentálta a kurszki nukleáris létesítmény elleni támadással kapcsolatos orosz vádakat.

Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége (IAEA) többször felszólította Oroszországot és Ukrajnát, hogy a háborúban a nukleáris létesítmények körül a lehető legnagyobb visszafogottságot tanúsítsák.

Az immár három és fél éve orosz inváziótól sújtott Ukrajna eközben vasárnap a Szovjetuniótól való 1991-es függetlenedésének évfordulóját ünnepli.

Az állami ünnep alakalmából vasárnap Kijevbe látogatott Mark Carney kanadai miniszterelnök.

Az ukrán függetlenség napján, és nemzetük történelmének ezen kritikus pillanatában Kanada fokozza támogatását és erőfeszítéseit az igazságos és tartós béke elérése érdekében Ukrajnában

– írta Carney az X közösségi média platformon.

„Ezen a különleges napon – Ukrajna függetlenségének napján – különösen fontos számunkra, hogy érezzük barátaink támogatását. Kanada pedig mindig mellettünk állt” – üdvözölte a kanadai kormányfő látogatását Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak a Telegramon.