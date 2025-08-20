Deviza
drón
orosz-ukrán háború
Lengyelország

Ez csapódott be és robbant fel Lengyelországban: iráni modellre készült orosz drón kínai motorral

A védelmi miniszter szerint provokáció. Orosz drón robbant Lengyelországban.
Pető Sándor
2025.08.20., 20:17

Kelet-Lengyelországban, Osiny falu közelében szerdán kora hajnalban egy kukoricaföldön zuhant le és robbant fel egy katonai drón. Az eszköz a lengyel védelmi miniszter szerint orosz eredetű volt – jelentette a Euronews. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy hajnali 2 óra körül kaptak bejelentést.  A helyszínen elégett fém- és műanyagtörmeléket találtak.

Orosz drón robbant fel Lengyelországban, a védelmi minszter szerint ez provokáció
Orosz drón robbant fel Lengyelországban, a védelmi minszter szerint ez provokáció Fotó: NurPhoto via AFP

A külügyminisztérium szóvivője a sajtóval azt közölte: a drón az Iránban gyártott Shahed-modell orosz változata volt.

A PAP lengyel hírügynökség szerint senki nem sérült meg, de a robbanás kitörte néhány ház ablakait.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter, miniszterelnök-helyettes szerda délután sajtótájékoztatót is tartott az incidensről, ahol megerősítette: a drón orosz volt.

Ez egy újabb provokáció volt az Oroszországi Föderáció részéről, egy orosz drón. Figyeljük meg, hogy ez egy különös pillanatban történt, amikor béketárgyalások zajlanak, és remény van a háború befejezésére, amelyet Oroszország indított Ukrajna állama ellen, de amely egyben a NATO-tagállamok biztonságát is fenyegeti. Ilyen pillanatban Oroszország ismét provokál

 – mondta a miniszter.

A hadsereg közben arról számolt be, hogy a pilóta nélküli repülő eszközt kínai motorral szerelték fel.

A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága egy közösségi médiás bejegyzésben közölte, hogy az éjszaka folyamán nem észleltek a lengyel légteret megsértő repülést sem Ukrajna, sem Fehéroroszország felől.

