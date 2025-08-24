Lángokban áll a legfontosabb Balti-tengeri orosz LNG terminál

Oroszország közölte, hogy vasárnap kora reggel tűz ütött ki az orosz energiaszektor egyik legfontosabb létesítményében, a Novatek üzemanyag-terminálján a Balti-tenger partján fekvő Uszt-Lugában, miután a lelőtt drónok roncsai a létesítményre zuhantak - írja a Bloomberg.

Novatek poszter - az ukránok egyre nagyobb erőkkel támadják az orosz energiaszektor létesítményeit / Fotó: Anadolu via AFP

Uszt-Luga felett tíz drónt semmisítettek meg, a Finn-öbölben, nem messze az orosz–észt határtól, és a roncsok tüzet okoztak a terminálnál – közölte Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója a Telegramon. Hozzátette, hogy tűzoltó- és mentőegységeket vezényeltek a helyszínre, akik dolgoznak a lángok megfékezésén. Sérültekről nem érkezett jelentés. Egy másik támadás során lezuhant drónmaradványok a dél-oroszországi Kurszki atomerőművet is eltalálták az éjszaka folyamán.

Ukrajna az utóbbi hetekben fokozta támadásait az orosz energiaszektor ellen, miközben Donald Trump a Putyinhoz közelebb álló álláspontot képviseli európai szövetségeseihez képest, az augusztus 15-én, az amerikai és orosz elnök alaszkai csúcstalálkozóját követően. Az orosz nyersolaj-szállításokat Magyarországra és Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken ismét leállították pénteken, mindössze két nappal azután, hogy a forgalom újraindult az ukrán dróntámadások miatt történt korábbi fennakadások után.

Az ukránok tovább támadják az orosz energiaszektor létesítményeit

Uszt-Luga, amely Szentpétervártól mintegy 112 kilométerre nyugatra fekszik, Oroszország egyik legfontosabb áruexport-központja, ahol a kőolajtól és LNG-től kezdve a műtrágyáig számos terméket kezelnek.

A Novatek – Oroszország legnagyobb független földgáztermelője és vezető cseppfolyósított földgáz (LNG) vállalata – itt üzemelteti egyik legfontosabb terminálját.

Az orosz állami atomenergia-üzemeltető, a Roszatom a Telegramon közölte, hogy a légvédelem lelőtt egy ukrán drónt a Kurszki atomerőmű közelében. A roncsok megrongáltak egy transzformátort, ami miatt az egyik reaktor teljesítményét a felére kellett csökkenteni. Kisebb tűzet eloltottak, és nem voltak sérültek – tette hozzá a Roszatom. A sugárzási szint sem az erőműben, sem a környező területeken nem változott.