Azovi-tenger
orosz hadihajó
ukrán dróntámadás
GRU

Lecsapott az ukrán elit egység: a nyílt tengeren lőtték ki az orosz hadihajót, félelmetes rakétákat szállított - videó!

A Buyan-M osztályú rakétás korvettet drónok és különleges egységek közös akciója sebezte meg, így a hajót ki kellett vonni a harci szolgálatból. Az ukrán katonai hírszerzés közlése szerint augusztus 28-án eltaláltak egy Kalibr cirkálórakétákat hordozó orosz hadihajót az Azovi-tengeren.
VG
2025.08.28., 16:27

Az ukrán védelmi minisztérium alá tartozó GUR közlése szerint a támadásban a „Primary” nevű különleges egység és az aktív műveleti osztály katonái vettek részt. A művelet során előbb egy drón rongálta meg a hajó radarját, majd az ukrán kommandósok közvetlenül a hajó oldalát támadták meg. A találatok az orosz hadihajót arra kényszerítették, hogy elhagyja a Temrjuk-öböl térségét, ahol Kalibr rakéták bevetésére készülhetett volna.

Ukrainian Navy on patrol in Black Sea off Odesa coast orosz hadihajó
Az ukrán katonai hírszerzés közlése szerint augusztus 28-án eltaláltak egy Kalibr cirkálórakétákat hordozó orosz hadihajót az Azovi-tengeren / Fotó: NurPhoto via AFP

A GUR beszámolója szerint az akció célpontja egy 21631-es projekt szerinti, Buyan-M típusú kis rakétahajó volt, amely a legmodernebb orosz cirkálórakéták egyik hordozóplatformja.

Ez a hadihajóosztály az elmúlt években kulcsszerepet játszott az Ukrajna elleni rakétatámadásokban.

 

Újabb csapás orosz hadihajók ellen

Az ukrán hírszerzés arra is emlékeztetett, hogy nemrég egy másik akciójuk során egy tengeri drón betört a Fekete-tengeren fekvő Novorosszijszk kikötőjébe, ahol felrobbant, és egyszerre öt orosz elit búvárszabotőrt semmisített meg.

A mostani csapás újabb jele annak, hogy az ukrán különleges erők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az orosz haditengerészetre mind a Fekete-, mind az Azovi-tengeren. Ez nemcsak katonai, hanem politikai üzenet is: Ukrajna képes a megszállt területek közelében csapást mérni a stratégiai jelentőségű orosz fegyverrendszerekre.

Rendkívüli csapás: Oroszország az éjjel megtámadta Kijevet, szinte egész Ukrajna tűz alatt – zúg a riadó, levegőben a MiG–31

Dróntámadás történt, több autó és egy oktatási intézmény is megrongálódott, a lakosság az óvóhelyekre menekült.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11883 cikk

 

7 perc
alumínium

Brüsszel mentőakcióra készül, most a túlélés a tét

Szeptemberben jelentik be a terveket.
4 perc
Épduferr

Profitrealizálás vagy lufipukkanás? – Megtorpant a kispapírrali

Huszonöt forint közelében megjelentek az eladók.
10 perc
Otthon Start Program

Új korszak a lakáspiacon: ezt várhatjuk a 3 százalékos hiteltől – minden, amit tudni kell a programról!

Új korszakot nyit az Otthon Start.

