Az orosz hadsereg nagyszabású légitámadást indított Ukrajna ellen, drónokkal és rakétákkal támadta keleti szomszédunk nyugati városait, köztük Munkácsot. Közben az orosz erők a Donyecki és Dnyipropetrovszki területeken falvakat foglaltak el.

Orosz légitámadás Munkács ellen – rettegnek a magyarok, hogy bármikor megismétlődhet az akció / Fotó: Facebook / MyroslavBiletskyi.official

A helyszínen élők számára az éjszaka traumatikus élmény volt

– mondta Popovics Pál, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola egyik tanára a Magyar Nemzetnek.

„Arra ébredtünk, szerintem az egész város, hogy az egész ház remegett. Ránéztem a telefonomra, és láttam, hogy Munkácson már egy ideje légiriadó van” – mondta. Elmondása szerint kiment az udvarra, hogy szétnézzen.

„Nem láttam sem fényt, sem mást, és pont akkor zúgott el a fejem felett a második rakéta. Nagyon gyors volt, olyan volt a hangja, mint egy vadászgépnek, és másodpercek múlva jött egy óriási vörös fény, aztán az akciónak a hangja” – emlékezett vissza.

Azt is mondta, hogy

a robbanás nagyon félelmetes volt, minden beleremegett. Aztán már látta a füstöt, sejtették, hogy a város szélén lévő gyár környékéről jöhet.

„Hajnalodott, és egyre vastagabb, sötétebb füstoszlop húzódott a város felé, égett szag terjengett a levegőben” – magyarázta Popovics Pál. Hozzátette, azóta a híradásokból tudják a részleteket.

A városban továbbra is óvatosságra intenek. „Reggel a szél még a mi irányunkba fújta a füstöt, most viszont a város másik fele felé viszi. Már esik is az eső, ami összekeveredik a füsttel, és a földre húzza. Nagyon büdös volt, biztos sok káros anyag égett. Itt most nyugodtabb a helyzet, de mindenki tudja, hogy ez bármikor megismétlődhet” – mondta Popovics Pál.