Rendkívüli: Orbán Viktor nyilatkozatot tett a Munkácsot ért orosz támadásról – utasította a belügyminisztert, de nem volt rá szükség

A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit – közölte néhány perccel ezelőtt Orbán Viktor a közösségi oldalán. Az orosz támadás Munkács ellen nagy visszhangot váltot ki a nmezetközi nyilvánosságban is.

Orosz támadás Munkács ellen: Orbán Viktor utasította a belügyminisztert / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Oroszország augusztus 21-én hajnalban rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajna nyugati városait, köztük a kárpátaljai Munkácsot. A magyar határtól 35 kilométerre fekvő városban egy kereskedelmi telephelyet ért találat. Tucatnyian megsérültek, közölük legalább hat embert kórházba vittek.

Ukrán jelentések szerint orosz oldalon MiG–31-es vadászgépek is felszálltak, amelyek képesek hiperszonikus Kinzsal rakéták indítására, de drónokat is bevetettek a műveletben. A kárpátaljai hatóságok azt javasolták a lakosoknak, hogy tartsák csukva az ablakokat és maradjanak otthon.

A nap során kiderült, hogy Munkácson egy amerikai gyárat, a Flex üzemét lőtték szét az oroszok. A tűz mintegy hétezer négyzetméteres területen tombolt, a lángokat csütörtök kora estig nem tudták megfékezni.

A Flextronics a világ egyik legnagyobb elektronikai bérgyártója, több mint száz gyárat működtet különböző országokban. Hivatalosan nem állít elő a védelmi ágazat számára termékeket, de az elképzelhető, hogy az ukrán üzemből olyan alkatrészek kerülhetnek ki, amelyeket adott esteben az ukrán hadsereg is használ, például drónokhoz.

Az orosz kommunikáció legalábbis erre utal.

Először szólalt meg Oroszország a Kárpátalját ért támadásról: megmagyarázták, miért lőtték Munkácsot

Katonai csapás zajlott az éjjel Munkácson. Kárpátalja orosz támadása ritka, de a mostani a korábbiaknál súlyosabb volt. Az orosz védelmi minisztérium megszólalt a csütörtöki műveletekről, és leírta, milyen célpontokat és miért választott ki.

Orosz támadás Munkács ellen: Orbán Viktor utasította a belügyminisztert

Csütörtökön késő délután Orbán Viktor is megszólalt az eset kapcsán. Ebből kiderült tehát, hogy a mai kormányülésen is téma volt a szokatlan akció, a kabinet pedig minden eshetőségre felkészült. "Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására.

Hála Istennek nem volt rá szükség

– árulta el. A bejegyzés teljes egészében itt érhető el.