Deviza
EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.38 0% GBP/HUF456.2 0% CHF/HUF420.7 0% PLN/HUF92.7 0% RON/HUF78.26 0% CZK/HUF16.12 0% EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.38 0% GBP/HUF456.2 0% CHF/HUF420.7 0% PLN/HUF92.7 0% RON/HUF78.26 0% CZK/HUF16.12 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-ukrán háború
ukrán légierő
F-16
MiG-29

Dráma Ukrajnában: belehalt az oroszok elleni összecsapásba a híres ukrán plilóta - lezuhant a MiG-29-es vadászgép

Újabb ukrán MIG-29-es vadászgép semmisült meg, a pilóta meghalt. Az orosz-ukrán háborúban sorra semmisülnek meg az ukrán légierő gépei.
VG
2025.08.23., 10:08

Újabb áldozatot követelt az orosz-ukrán háború: augusztus 23-án éjjel egy ukrán MiG-29-es vadászgép pilótája, Szerhij Bondar egy leszállás közben meghalt - jelentette be az RBC-Ukraine, az Ukrán Fegyveres Erők Légierejére hivatkozva.

orosz-ukrán háború MIG-29
Bevetésre készülő ukrán  MIG-29-es - az orosz-ukrán háborúban sorra lövik le az ukrán gépeket / Fotó: NurPhoto via AFP

A MiG-29-es vadászgép pilótája, az 1979-ben született Bondar Szerhij Viktorovics őrnagy, miután leszállás közben teljesített egy harci feladatot, meghalt 

– áll a jelentésben. A parancsnokság hozzátette, hogy a baleset okát és körülményeit vizsgálják, és részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és barátainak.

Az orosz-ukrán háború során sorra semmisülnek meg az ukrán harci gépek

Az ukrán légierő sorra veszti el vadászgépeit, köztük nemcsak az orosz gyártmányú gépeket, amelyeket az orosz légvédelem jól ismer, de a nyugati-amerikai harci gépeket is. Az okok között gyakran említik a karbantartás hiányát, illetve a kiképzés hiányosságait. 

Jó példa erre a májusban elveszített ukrán F-16-os, amelyik a harmadik volt a sorban. Az orosz légicsapás ellen védekező gép pilótájának sikerült katapultálni, és nem szenvedett életveszélyes sérüléseket. Az F–16-os gép sorsáról azonban nem adtak ki hivatalos tájékoztatást – adta hírül akkor a Pravda ukrán hírportál.

Az orosz agresszió ellen több mint három éve harcoló Ukrajna 2024 nyarán kapott először F–16-osokat. Az amerikai vadászgépekkel Belgium, Hollandia, Dánia és Norvégia látta el az ukrán légierőt, amelynek arzenálja idén francia Mirage 2000 vadászgépekkel is bővült.

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11823 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
ukrán légierő

Dráma Ukrajnában: belehalt az oroszok elleni összecsapásba a híres ukrán plilóta - lezuhant a MiG-29-es vadászgép

Újabb ukrán MIG-29-es vadászgép semmisült meg, a pilóta meghalt. Az orosz-ukrán háborúban sorra semmisülnek meg az ukrán légierő gépei.
2 perc
Volga

Azerbajdzsán riadót fújt: kiapad a Kaszpi-tenger – léket kaphat Európa olajellátása

A kikötők már most szenvednek, miközben a tokhalak és a fókák élőhelyei összeomlóban vannak.
2 perc
elektromos autóipar

Új kínai elektromos autómárka hódíthatja meg a világot: megtörtént az első lépés

A háttérben az egyre kiélezettebb árverseny és a Peking által szorgalmazott technológiai önállósodás áll.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu