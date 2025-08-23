Dráma Ukrajnában: belehalt az oroszok elleni összecsapásba a híres ukrán plilóta - lezuhant a MiG-29-es vadászgép

Újabb áldozatot követelt az orosz-ukrán háború: augusztus 23-án éjjel egy ukrán MiG-29-es vadászgép pilótája, Szerhij Bondar egy leszállás közben meghalt - jelentette be az RBC-Ukraine, az Ukrán Fegyveres Erők Légierejére hivatkozva.

Bevetésre készülő ukrán MIG-29-es - az orosz-ukrán háborúban sorra lövik le az ukrán gépeket / Fotó: NurPhoto via AFP

A MiG-29-es vadászgép pilótája, az 1979-ben született Bondar Szerhij Viktorovics őrnagy, miután leszállás közben teljesített egy harci feladatot, meghalt

– áll a jelentésben. A parancsnokság hozzátette, hogy a baleset okát és körülményeit vizsgálják, és részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és barátainak.

Az orosz-ukrán háború során sorra semmisülnek meg az ukrán harci gépek

Az ukrán légierő sorra veszti el vadászgépeit, köztük nemcsak az orosz gyártmányú gépeket, amelyeket az orosz légvédelem jól ismer, de a nyugati-amerikai harci gépeket is. Az okok között gyakran említik a karbantartás hiányát, illetve a kiképzés hiányosságait.

Jó példa erre a májusban elveszített ukrán F-16-os, amelyik a harmadik volt a sorban. Az orosz légicsapás ellen védekező gép pilótájának sikerült katapultálni, és nem szenvedett életveszélyes sérüléseket. Az F–16-os gép sorsáról azonban nem adtak ki hivatalos tájékoztatást – adta hírül akkor a Pravda ukrán hírportál.

Az orosz agresszió ellen több mint három éve harcoló Ukrajna 2024 nyarán kapott először F–16-osokat. Az amerikai vadászgépekkel Belgium, Hollandia, Dánia és Norvégia látta el az ukrán légierőt, amelynek arzenálja idén francia Mirage 2000 vadászgépekkel is bővült.