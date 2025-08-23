Deviza
EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.38 0% GBP/HUF456.2 0% CHF/HUF420.7 0% PLN/HUF92.7 0% RON/HUF78.26 0% CZK/HUF16.12 0% EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.38 0% GBP/HUF456.2 0% CHF/HUF420.7 0% PLN/HUF92.7 0% RON/HUF78.26 0% CZK/HUF16.12 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
MÁV
vasútpálya
vasútállomás

Felgyorsítják a MÁV nagy pályaudvarainak felújítását – egy jelentős vasútállomás azonban nem kap magánbefektetést

Több országos jelentőségű, nemzetközi forgalmat is bonyolító pályaudvar fejlesztése kezdődhet el magántőkével. Lázár János tetemes összeget mozdítana meg egy forgalmas pályaudvar felújítására.
Sz. E.
2025.08.23., 12:35

Kiderült, mikor kezdődhetnek el az érdemi munkálatok az ország legnagyobb pályaudvarainál, illetve eldőlt az is, hogy összesen hány vasútállomást érint a magántőke bevonása.

Déli pályaudvar
Összesen hét kiemelt pályaudvar  fejlesztésére vonnak be befektetőket / Fotó: Tumbász Hédi

A MÁV csoport elindította állomásmegújítási programját, amely 

  • 14 vármegyében 
  • több mint 30 helyszínt érintő állomásmegújítási programot indított el,
  • összesen 15 milliárd forintos keretből. 

A munkálatokat saját forrásból és a Magyar Falu Program finanszírozásával végzik, a projekt 2026 nyarán zárul.

Több nagy pályaudvar fejlesztéséhez azonban kizárólag magántőkét vonna be a magyar kormány. 

Lázár János nem vár tovább: felgyorsul a MÁV nagy pályaudvarainak teljes megújulása

A Világgazdaság megkeresésére az építési és közlekedési minisztérium közölte, hogy a minisztérium és a MÁV csoport 

az állomásmegújítási programmal párhuzamosan dolgozik azon az új pályázati konstrukción is, amely a vasútforgalmi szempontból legnagyobb állomások esetében nyit teret a magántőke bevonása előtt a magyar vasút megújításában.

Az építési és közlekedési miniszter által tavaly, a nagy pályaudvarok átalakításáról szóló koncepció bemutatásakor derült ki, hogy a magyar állam a kiválasztott befektetőkkel 99 évig üzemelteti majd a legnagyobb pályaudvarok ingatlanjait. 

Korábban a minisztérium közölte, hogy hét kiemelt vasútállomás fejlesztésére vonnak be befektetőket:

  • a Keleti, 
  • Nyugati, 
  • Déli, 
  • Kelenföldi pályaudvar esetében, 

illetve 

  • a győri, 
  • a debreceni 
  • és a szegedi vasútállomás átalakításában.

Lázár János nemrég úgy fogalmazott: kevesebb bürokrácia legyen a pályázatok elbírálásában, hogy a fejlesztések minél hamarabb elindulhassanak. 

A minisztérium a Világgazdaságnak a napokban megerősítette, hogy eldőlt, és valóban összesen hét országos jelentőségű, nemzetközi forgalmat is bonyolító állomás fejlesztése kezdődhet el magántőkével, illetve elárulta azt is, hogy ténylegesen 2026 tavaszán indulhatnak el a munkálatok.

Az építési és közlekedési minisztérium úgy fogalmazott, Európában számos példa van a vasútállomások hasznosítására: Lengyelországban például magánbefektetőkkel közös vállalkozások jöttek létre, ahol „az állomások mellett bevásárlóközpontok és irodák is épültek – úgy, mint Warszawa Zachodnia, Katowice Osobowa”.

A minisztérium hozzátette, hogy

Magyarországnak a lengyel modell „a legjobb kiindulópont”, éppen ezért indulnak el ezen az úton.

Szolnok már évek óta vár arra, hogy felújítsák a vasútállomást 

A miniszter a kérdésünkre elmondta, hogy  

a nagy pályaudvarok mellett a szolnoki vasútállomáson is elindulhatnak a munkálatok, azonban a megyei jogú város állomásánál nem vonnának be magántőkét.

Szolnok már évek óta vár arra, hogy felújítsák a vasútállomást / Fotó: Jászai Csaba / MTI

A szolnoki pályaudvar egy forgalmas kötöttpályás csomópont, különböző hazai és nemzetközi teher- és személyszállító szerelvény megállóhelye, valamint tranzitállomása. 

A Jubileum téri vasútállomás jelenlegi épületét 1975-ben avatták fel, az akkor még korszerű építmények mára elavultak.

Az elmúlt legalább tíz évben több tanulmány is készült a szolnoki vasúti pályaudvar fejlesztésére

A számos bejelentés többsége a 2017 óta emlegetett V0-s új vasútpálya megépítéséhez kötődik, a vonal tervezése többször lendületet vett, de tényleges megvalósítását még soha nem kezdték meg.

„A vasúttársaság saját forrásból 2021-ben akadálymentes mosdót alakított ki. A vasúttársaság a szolnoki állomás átépítését és akadálymentesítését továbbra is szükségesnek tartja” – közölte a MÁV korábban a Szoljon megkeresésére.

Hozzátette azt is, hogy az állomás komplex fejlesztésének engedélyezési és kiviteli tervei a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megrendelésére 2015-ben elkészültek, azonban a kivitelezésre forráshiány miatt nem került sor. 

Az építési és közlekedési miniszter elárulta, hogy nemcsak a szolnoki vasútállomás pályafelújítására, hanem az egész állomás megújítására is az Európai Beruházási Banktól (EIB) akarnak hitelt kérni. 

Lázár korábban jelentette be, hogy a kormány összesen egymilliárd eurós hitelkérelemmel fordult az EIB-hez . A hitel újabb egymilliárd euróval egészül ki az állam részéről, és így mintegy 880 milliárd forintot meghaladó mértékben kezdődhet el a vasútpálya-építési program. 

Ebből a keretből a szolnoki pályaudvarra összesen 

48 milliárd forintot fordítana a magyar állam.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Apple Siri

Ősellenségével támogatná meg a Sirit az Apple

Az iPhone tulajdonosok már világszerte szembesültek azzal, hogy a hangalapú asszisztens, a Siri komoly problémákkal küzd. Az Apple most a Google felé puhatolózik: a Gemini mesterséges intelligenciát vizsgálja, hogy javítson a hibákon.
3 perc
vasútpálya

Felgyorsítják a MÁV nagy pályaudvarainak felújítását – egy jelentős vasútállomás azonban nem kap magánbefektetést

Több országos jelentőségű, nemzetközi forgalmat is bonyolító pályaudvar fejlesztése kezdődhet el magántőkével.
6 perc
intel

Ilyet még nem látott a világ: az amerikai állam megszerzi az Intel tíz százalékát

Trump kormánya az utóbbi időben több, a megszokottól eltérő megállapodást is kötött amerikai cégekkel. A legújabb a sorban, hogy az amerikai állam egy kilencmilliárd dolláros tőkejuttatás fejében tízszázalékos részesedést szerez a megroggyant piaci helyzetű Intelben.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu