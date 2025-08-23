Felgyorsítják a MÁV nagy pályaudvarainak felújítását – egy jelentős vasútállomás azonban nem kap magánbefektetést

Kiderült, mikor kezdődhetnek el az érdemi munkálatok az ország legnagyobb pályaudvarainál, illetve eldőlt az is, hogy összesen hány vasútállomást érint a magántőke bevonása.

Összesen hét kiemelt pályaudvar fejlesztésére vonnak be befektetőket / Fotó: Tumbász Hédi

A MÁV csoport elindította állomásmegújítási programját, amely

14 vármegyében

több mint 30 helyszínt érintő állomásmegújítási programot indított el,

összesen 15 milliárd forintos keretből.

A munkálatokat saját forrásból és a Magyar Falu Program finanszírozásával végzik, a projekt 2026 nyarán zárul.

Több nagy pályaudvar fejlesztéséhez azonban kizárólag magántőkét vonna be a magyar kormány.

Lázár János nem vár tovább: felgyorsul a MÁV nagy pályaudvarainak teljes megújulása

A Világgazdaság megkeresésére az építési és közlekedési minisztérium közölte, hogy a minisztérium és a MÁV csoport

az állomásmegújítási programmal párhuzamosan dolgozik azon az új pályázati konstrukción is, amely a vasútforgalmi szempontból legnagyobb állomások esetében nyit teret a magántőke bevonása előtt a magyar vasút megújításában.

Az építési és közlekedési miniszter által tavaly, a nagy pályaudvarok átalakításáról szóló koncepció bemutatásakor derült ki, hogy a magyar állam a kiválasztott befektetőkkel 99 évig üzemelteti majd a legnagyobb pályaudvarok ingatlanjait.

Korábban a minisztérium közölte, hogy hét kiemelt vasútállomás fejlesztésére vonnak be befektetőket:

a Keleti,

Nyugati,

Déli,

Kelenföldi pályaudvar esetében,

illetve

a győri,

a debreceni

és a szegedi vasútállomás átalakításában.

Lázár János nemrég úgy fogalmazott: kevesebb bürokrácia legyen a pályázatok elbírálásában, hogy a fejlesztések minél hamarabb elindulhassanak.

A minisztérium a Világgazdaságnak a napokban megerősítette, hogy eldőlt, és valóban összesen hét országos jelentőségű, nemzetközi forgalmat is bonyolító állomás fejlesztése kezdődhet el magántőkével, illetve elárulta azt is, hogy ténylegesen 2026 tavaszán indulhatnak el a munkálatok.

Az építési és közlekedési minisztérium úgy fogalmazott, Európában számos példa van a vasútállomások hasznosítására: Lengyelországban például magánbefektetőkkel közös vállalkozások jöttek létre, ahol „az állomások mellett bevásárlóközpontok és irodák is épültek – úgy, mint Warszawa Zachodnia, Katowice Osobowa”.