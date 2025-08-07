Deviza
Parajdi bányakatasztrófa: kiderült, ki a bűnös – pontosan tudták, hogy be fog következni, mégsem tettek semmit

A román állami hatóságok csaknem két évtizedig semmit nem tettek a parajdi katasztrófa elkerülésére, miközben már voltak intő jelek. A parajdi sóbánya katasztrófája az állami hatóságok visszaéléseinek közvetlen következménye, mivel ezek megszegték törvényes kötelességüket, hogy megvédjék az emberi életeket, vagyont és nemzeti örökséget – állítja a civil szervezet, amely beperelte Romániát.
VG/MTI
2025.08.07, 15:52
Frissítve: 2025.08.07, 15:52

Újabb bizonyítékokat csatolt a parajdi sóbánya katasztrófájának ügyében a román legfőbb ügyészséghez benyújtott bűnvádi feljelentéséhez az állampolgárokat az állam visszaéléseitől védő Facias alapítvány – közölte csütörtökön a civil szervezet.

sóbánya, parajdi sóbánya, Romania's Praid salt mine is at risk of collapse after the rains of the last few days and the large amount of water accumulated on the slopes
A parajdi sóbánya katasztrófája az állami hatóságok visszaéléseinek közvetlen következménye / Fotó: Alex Nicodim / Inquam Photos / Reuters

Az alapítvány június elején tett bűnvádi feljelentést a parajdi sóbánya elárasztása kapcsán a román legfőbb ügyészségnél. Ebben

azt állítja, hogy a bányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) és a román vízügyi hatóság felelős a történtekért, 

mivel évek óta tudtak a veszélyről, de nem tettek ellene semmit. Beadványukban a civilek a két állami vállalat érintett alkalmazottainak a felelősségre vonását kérik.

A Facias közleményében kifejti: 

az újabb bizonyítékok alátámasztják, hogy a román állami hatóságoknak 2007 óta tudomásuk volt a veszélyről. „Ennek ellenére 18 éven keresztül semmit sem tettek azért, hogy megakadályozzák a katasztrófát, amely 2025 májusában bekövetkezett.”

A civilek szerint a vízszivárgások megakadályozása 1,9 millió euróba került volna, miközben a Salrom csak 2022-ben 4 millió eurót fizetett alkalmazottainak különböző jutalékokra. Arra is rámutatnak, hogy abban az évben a Salrom nettó profitja 22 millió euró volt, és ahelyett, hogy egy részét a sókészlet megőrzésére fordította volna, csaknem 30 millió eurót költött személyi kiadásokra. A civil szervezet szerint a Románia számára stratégiai jelentőségű parajdi sókészlet meghaladja az 500 millió tonnát, bruttó értékét 12 milliárd euróra becsülik.

A Facias szerint az ügyészek elé terjesztett hivatalos iratok és tanulmányok azt mutatják: 

a parajdi bányakatasztrófa az állami hatóságok visszaéléseinek közvetlen következménye, mivel ezek megszegték törvényes kötelességüket, hogy megvédjék az emberi életeket, vagyont és nemzeti örökséget.

Rámutatnak: már egy 2007-ben publikált tanulmány felhívta a figyelmet, hogy a Korond-patak valós veszélyt jelent a bánya épségére, mivel oldja a sótömböket. Ennek ellenére a szakemberek által javasolt műszaki megoldásokat – a patak elterelése és egy megfigyelési állomás létrehozása – nem ültették át a gyakorlatba. És a sószorost magába foglaló természetvédelmi területet felügyelő civil szervezet sem tett konkrét lépéseket a védelmében – állítja a Facias.

Az alapítvány emlékeztet: a Salrom a 2024-es vízszivárgások után sem próbálta elhárítani a veszélyt, hanem gyorsan megnyitotta a bányát a látogatók előtt.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

Ivóvíz helyett sós áradat – kiszolgáltatott helyzetben a parajdiak a bányakatasztrófa után

A parajdi sóbánya fölött épített csőrendszer nem tudta kezelni a Korond-patak esőzések miatt megnövekedett vízhozamát, ezért a Kis-Küküllő folyó vizének sótartalma jelentősen megemelkedett, súlyos vízellátási problémákat okozva Maros megyében. A katasztrófavédelem közölte: ivóvizet és az állatok itatására alkalmas vizet készülnek biztosítani a lakosságnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

