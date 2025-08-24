Oslo és Berlin finanszírozza két Patriot rendszer vásárlását Ukrajnának

Oslo és Berlin finanszírozza két Patriot rendszer vásárlását Ukrajna számára - közölte a norvég védelmi minisztérium.
Norvégia és Németország finanszírozza két Patriot rendszer beszerzését, beleértve a lőszert is
– áll a minisztérium sajtóközleményében.
A minisztérium közlése szerint a norvég hatóságok közel 690 millió dollárt különítettek el Ukrajna légvédelmére. Oslo emellett részt vesz a német Hensoldt és Kongsberg gyártótól származó radarok vásárlásában is.
A légvédelmet Németországból fogják szállítani Ukrajnának
– áll a közleményben.
Boris Pistorius német védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy Berlin kész két Patriot rendszert átadni Kijevnek, de csak azzal a garanciával, hogy az Egyesült Államok hat-nyolc hónapon belül feltölti az arzenált. Júliusban azt mondta, hogy a Washingtonnal kötött megállapodás öt rendszer leszállítását is magában foglalja.
A múlt hónapban Donald Trump, a Fehér Ház vezetője új katonai segélyprogramot jelentett be Ukrajna számára: Washington fegyvereket ad el európai NATO szövetségeseinek , akik fizetnek értük, és átadják azokat Kijevnek, beleértve a Patriot ütegeket is.
A konstrukció szerint az egyes országok elküldik rendszereiket az ukrán fegyveres erőknek, majd az Egyesült Államok feltölti arzenáljukat.
Németország volt az elsők között, akik támogatták ezt a kezdeményezést. Pistorius azonban kijelentette, hogy a fegyverek Ukrajnába történő szállítása hónapokig tart. Franciaország, Olaszország, Magyarország és Csehország viszont megtagadta a részvételt a Fehér Ház vezetőjének tervében.
