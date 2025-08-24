Deviza
orosz-ukrán háború
Boris Pistorius
Patriot rakétarendszer

Oslo és Berlin finanszírozza két Patriot rendszer vásárlását Ukrajnának

Németország és Norvégia fizeti és szállítja az ukrán légvédelem támogatásához szükséges rendszereket. Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint azonban hónapokig tart, míg Ukrajna megkapja a Patriot rakétákat.
D. GY.
2025.08.24., 09:57

Oslo és Berlin finanszírozza két Patriot rendszer vásárlását Ukrajna számára - közölte a norvég védelmi minisztérium.

Zelenszkij Patriot rakéta
Zelenszkij ukrán elnök egy német Patriot rendszer mellett - hónapokig tart, míg megkapják a rakétákat / Fotó: AFP

Norvégia és Németország finanszírozza két Patriot rendszer beszerzését, beleértve a lőszert is

 – áll a minisztérium sajtóközleményében.

A minisztérium közlése szerint a norvég hatóságok közel 690 millió dollárt különítettek el Ukrajna légvédelmére. Oslo emellett részt vesz a német Hensoldt és Kongsberg gyártótól származó radarok vásárlásában is. 

A légvédelmet Németországból fogják szállítani Ukrajnának

 – áll a közleményben.

Boris Pistorius német védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy Berlin kész két Patriot rendszert átadni Kijevnek, de csak azzal a garanciával, hogy az Egyesült Államok hat-nyolc hónapon belül feltölti az arzenált. Júliusban azt mondta, hogy a Washingtonnal kötött megállapodás öt rendszer leszállítását is magában foglalja.

Hónapokig tart, míg a Patriot rendszerek megkéreznek Ukrajnába

A múlt hónapban Donald Trump, a Fehér Ház vezetője új katonai segélyprogramot jelentett be Ukrajna számára: Washington fegyvereket ad el európai NATO szövetségeseinek , akik fizetnek értük, és átadják azokat Kijevnek, beleértve a Patriot ütegeket is. 

A konstrukció szerint az egyes országok elküldik rendszereiket az ukrán fegyveres erőknek, majd az Egyesült Államok feltölti arzenáljukat.

Németország volt az elsők között, akik támogatták ezt a kezdeményezést. Pistorius azonban kijelentette, hogy a fegyverek Ukrajnába történő szállítása hónapokig tart. Franciaország, Olaszország, Magyarország és Csehország viszont megtagadta a részvételt a Fehér Ház vezetőjének tervében.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11829 cikk

 

 

4 perc
ATACMS

Trump szép csendben hónapok óta blokkolja a nagy hatótávolságú rakéták ukrán bevetését

Az amerikai elnök szép csendben visszafordította elődje engedélyét a nagy hatótávolságú amerikai rakéták orosz célpontok elleni bevetésére. Trump hónapok óta korlátozza az ATACMS rendszerek ukrán használatát.
4 perc
Boris Pistorius

7 perc
Radoslaw Sikorski

Sikorski külügyminiszter majd kicsattan az örömtől, hogy az ukránok szétlőtték a Barátság vezetéket - Szijjártó Péter úgy kiosztotta, hogy egy életre megemlegeti

Barátságtalan szócsata alakult ki a Barátság olajvezeték megtámadása kapcsán.

