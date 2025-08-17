Deviza
EUR/HUF394.79 -0.16% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.64 -0.21% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06% EUR/HUF394.79 -0.16% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.64 -0.21% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Oroszország
Vlagyimir Putyin
Trump-Putyin-találkozó
F-35
vadászgépek

A Kreml azzal henceg, hogy Putyint amerikai F35-ös gépek kísérik - videó

A Kreml azzal hencegett, hogy Vlagyimir Putyin gépét amerikai F-35-ösök kísérték Alaszkában visszafelé Oroszországba.
Dénes Zoltán
2025.08.17., 13:17

A Kreml szombaton egy rövid videót tett közzé a Telegramon, amelyen látható, hogyan kísérték amerikai vadászgépek Vlagyimir Putyin elnöki gépét, amint Alaszkából felszállt, miután pénteken találkozott Donald Trumppal.

Putyin, F-35
Fotó: Anadolu via AFP

„Amerikai vadászgépek kísérték az orosz elnök gépét Alaszkából Oroszországba”, írta a Kreml a Telegramon, megosztva a gépről készült videót – jelentette az ukrán The Kyiv Independent kiadvány.

A Kreml által közzétett klipben látható amerikai vadászgépek F-35-ös szuperszonikus lopakodó repülőgépek – az Egyesült Államok legfejlettebb többcélú vadászgépei –, amelyeket a Lockheed Martin védelmi és repülőgépipari óriás gyártott.

A gépek farkán található „AK” kód pedig azt jelzi, hogy az alaszkai amerikai légierő bázisaihoz tartoznak.

 

Az augusztus 15-i csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin 2015 óta először látogatott az Egyesült Államokba, ami egyben véget vetett a 2022-es ukrajnai, teljes körű orosz invázió utáni nemzetközi elszigeteltségének. A látogatás során Putyint vörös szőnyeges fogadtatásban részesítették, amelyet később magas rangú orosz tisztviselők ünnepeltek a közösségi médiában. A The Kyiv Independent megjegyzi, hogy Putyin láthatóan jókedvűnek tűnt amerikai útja során.

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
BGYH

Csalódás a kánikulában: miért csak a nyár végén nyitották meg a főváros új szabadstrandját?

Túl sok időt vesz igénybe a fürdők engedélyeztetése a fővárosban. Budapestnek a Duna visszafoglalásából nem sok minden valósulhatott meg.
2 perc
vihar

Hőségrekord és viharok: extrém időjárás sújtja az országot – trópusi éjszakák Budapesten, káosz az utakon

A szélsőséges időjárás az utakon és a szabadban egyaránt komoly kihívásokat hozott.
4 perc
Karácsony Gergely

Budapest nem csak önmagára vert rá, hanem mindenkire: ilyen busztüzek voltak Európában – és a magyar fővárosban

A főpolgármesternek duplán igaza van abban, hogy példátlan.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu