A Kreml azzal henceg, hogy Putyint amerikai F35-ös gépek kísérik - videó

A Kreml szombaton egy rövid videót tett közzé a Telegramon, amelyen látható, hogyan kísérték amerikai vadászgépek Vlagyimir Putyin elnöki gépét, amint Alaszkából felszállt, miután pénteken találkozott Donald Trumppal.
„Amerikai vadászgépek kísérték az orosz elnök gépét Alaszkából Oroszországba”, írta a Kreml a Telegramon, megosztva a gépről készült videót – jelentette az ukrán The Kyiv Independent kiadvány.
A Kreml által közzétett klipben látható amerikai vadászgépek F-35-ös szuperszonikus lopakodó repülőgépek – az Egyesült Államok legfejlettebb többcélú vadászgépei –, amelyeket a Lockheed Martin védelmi és repülőgépipari óriás gyártott.
A gépek farkán található „AK” kód pedig azt jelzi, hogy az alaszkai amerikai légierő bázisaihoz tartoznak.
Az augusztus 15-i csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin 2015 óta először látogatott az Egyesült Államokba, ami egyben véget vetett a 2022-es ukrajnai, teljes körű orosz invázió utáni nemzetközi elszigeteltségének. A látogatás során Putyint vörös szőnyeges fogadtatásban részesítették, amelyet később magas rangú orosz tisztviselők ünnepeltek a közösségi médiában. A The Kyiv Independent megjegyzi, hogy Putyin láthatóan jókedvűnek tűnt amerikai útja során.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.