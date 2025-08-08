Közelednek a nagyhatalmak: Putyin és Modi telefonon tárgyaltak – valami készül az orosz–amerikai csúcstalálkozón

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök telefonon egyeztetett, amely során a két vezető a legfrissebb ukrajnai eseményekről és a Moszkva–Új-Delhi közötti stratégiai partnerség mélyítéséről tárgyalt. Az indiai kormányfő emellett azt is elárulta, hogy Putyin a nap folyamán több ország vezetőjével is tárgyalt az orosz-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban.

Az orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt Putyin az indiai kormányfővel és több másik szövetségesével is telefonon egyeztetett. Fotó: AFP

Modi az X-en osztotta meg, hogy „kiváló és alapos” beszélgetést folytatott „barátjával, Putyin elnökkel”, és megköszönte neki a nyílt párbeszédet.

Az indiai kormányfő izgatottan várja idei oroszországi látogatását, amely tovább erősítheti a két ország kapcsolatát.

A Kreml sajtószolgálata szerint Putyin tájékoztatta Modit a Donald Trump különmegbízottjával, Stephen Whitkoff-fal folytatott, több mint háromórás moszkvai tárgyalás eredményeiről.

A szerdai találkozón a két ország vezetői az ukrajnai helyzetről és a lehetséges orosz–amerikai stratégiai együttműködésről tárgyaltak.

Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged… — Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2025

Putyin körbetelefonálta a világot

Az orosz elnök az elmúlt napokban más vezetőkkel is egyeztetett az ukrajnai helyzetről és a Whitkoffal folytatott tárgyalásokról. Pénteken Hszi Csin-ping kínai elnökkel beszélt, aki üdvözölte az orosz–amerikai kapcsolatok élénkülését, és hangsúlyozta, hogy Kína továbbra is a béke és a tárgyalások előmozdításán dolgozik.

Putyin emellett Fehéroroszország, Kazahsztán és Üzbegisztán vezetőivel – Aljakszandr Lukasenkával, Kaszim-Zsomart Tokajevvel és Savkat Mirzijoevvel – is megvitatta a fejleményeket, valamint Dél-Afrika elnökével, Cyril Ramaphosával is megosztotta értékelését.

A Whitkoff-látogatás másnapján Jurij Usakov, Putyin tanácsadója bejelentette, hogy Moszkva és Washington megállapodott egy csúcstalálkozó megszervezéséről, amelyre a következő héten kerülhet sor. A helyszínt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de Putyin az Egyesült Arab Emírségeket alkalmas helyszínnek nevezte. Whitkoff felvetette egy esetleges trilaterális találkozó ötletét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ám Moszkva ezt nem kommentálta.

A telefonbeszélgetések és a tervezett csúcstalálkozó egyértelműen jelzik, hogy Putyin aktívan keresi a diplomáciai megoldásokat az ukrajnai válság kezelésére, miközben Oroszország tovább erősíti kapcsolatait kulcsfontosságú partnereivel, például Indiával és Kínával.

Modi és Putyin párbeszéde nemcsak a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzését célozza, hanem a globális stabilitás és béke előmozdítását is, egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi közösség figyelme az ukrajnai konfliktusra és annak következményeire irányul.