Pusztító csapás: Ukrajna elveszítette féltve őrzött szuperfegyverét – az oroszok az utolsó pillanatban szétlőtték a Sapsan gyárait

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által szerzett információk lehetővé tették, hogy csapásokat hajtsanak végre az egyik nyugat-európai ország segítségével létrehozott, Ukrajnában működő, nagy hatótávolságú rakétákat gyártó vállalatok ellen. Az FSZB közkapcsolati központjának közleménye szerint a szolgálat információkat kapott arról, hogy az ukránok megkezdték a Sapsan rakétarendszerek gyártását, és egyből lépett – számolt be a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Az ukránok rendszeresen támadják a Belgorodi régiót, a Sapsan rakéta bevetésével messzebbre is ellőhetnének / Fotó: AFP

A FSZB szerint nemrég hivatalosan is megerősítést nyert, hogy egy Németország pénzügyi támogatásával és szakértőinek segítségével az ukrán Dnyipropetrovszk és Szumi régiókban működő ukrán katonai védelmi cég olyan Sapsan operatív-taktikai rakétarendszereket fejlesztett ki és gyártott, amelyek képesek mélyen az orosz terület belsejébe csapásokat mérni.

Moszkva szerint Ukrajna titokban fejlesztette ki saját rakétaprogramját a Szovjetunióból megmaradt technológiák és készletek felhasználásával. Azonban az orosz fegyveres erők megelőző csapást hajtottak végre a szóban forgó ukrajnai létesítmények ellen, szinte teljesen megsemmisítve azokat, ennek következtében egy időre meghiúsultak az ukrán rakéta gyártására irányuló tervek.

Erre képes a szupertitkos ukrán Sapsan rakéta

Mivel a legnagyobb titokban készítik az ukránok, így a Sapsan rakétákról nagyon kevés információ áll nyilvánosan rendelkezésre. Azt tudni, hogy a robbanófej súlya 480 kilogramm, a hatótávolsága hivatalosan 300 kilométer, azonban a szakértők szerint akár 500 kilométerre is eljuthat. A pontos adat azonban továbbra is titkos.

Az ukrán források korábban többször is arról beszéltek, hogy olyan fegyvereket szeretnének kifejleszteni, amelyek akár 1000 kilométerre lévő célpontokat is el tudnának érni, azt azonban nem közölték, hogy ezt a távolságot cirkálórakétával vagy ballisztikus rakétával szeretnék elérni – írta a United24.

Egy ideje már folyamatosak a spekulációk arról, hogy Ukrajna ballisztikus rakétái el tudják-e érni Moszkvát. Az ukrán tisztviselők erre egyelőre nem adtak közvetlen választ, csupán annyit állítottak, hogy a fegyvereikkel meglepetést tudnak okozni az ellenségnek.