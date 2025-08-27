Újabb útlezárással keserítik meg a budapestiek életét

A Terézvárosi Fesztivál megrendezése miatt csütörtök éjféltől vasárnap 16 óráig lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönd között, a korlátozás érinti a közösségi közlekedést is – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-t.
Ebben az időszakban
a 105-ös, a 210-es, a 210B és a 979-es autóbuszok mindkét irányban módosított útvonalon, az Andrássy út helyett az Izabella utcán és a Podmaniczky utcán közlekednek.
A Hősök tere, a Bajza utca és a Kodály körönd megállók helyett mindkét irányban a 76-os trolibusz Ferdinánd híd (Izabella utca) megállójában, a Podmaniczky utcában a Dózsa György útnál létesített Honvédkórház (Hősök tere M) ideiglenes megállóhelyen, valamint a 72-es trolibusz Szinyei Merse utca megállóhelyén állnak meg – ismertették.
A 979A éjszakai járat pénteken és szombaton éjszaka a Hősök tere helyett csak az Oktogonig közlekedik – tették hozzá. Az utazás megtervezéséhez a BKK az új BudapestGO alkalmazást ajánlja.
Bár a változások tervei nagy vonalakban már ismertek, az emberek is elmondhatják a véleményüket. A BKK most azt is elárulta, hogy mikor és hogyan szólhatunk hozzá az éjszakai közlekedés átalakításához. Az éjszakai közlekedés átalakításáról kéri ki a főváros lakóinak a véleményét a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) személyes és online fórumokon is – közölte a társaság. Felidézték, hogy 2023-ban indították el a BKK Agóra rendezvénysorozatát, melyen a városlakók személyesen is kérdezhetik a közlekedésszervezéssel foglalkozó szakembereket, valamint a véleményüket is kifejthetik a fővárosi közösségi közlekedésről. A társaság most a teljes éjszakai közlekedési hálózat megreformálásán dolgozik, aminek első lépéseként június 1-jétől a
2-es, a 3-as és a 4-es metró már most is tovább jár esténként, valamint mintegy 40 nappali buszjáratot is az éjfélkor a belvárosból induló metrókhoz hangoltak.
