Rendkívüli: az ukránok az éjjel megbosszulták Munkácsot, de megint a magyaroknak ártottak – szétlőtték a Barátság vezeték főcsomópontját

Augusztus 22-én éjjel ukrán kamikaze drónok megtámadták a Druzsba olajszivattyúállomást az oroszországi Brjanszki területen található Unecsa városában – írja a Pravda.

Megtámadott fő olajvezeték-hálózat legnagyobb csomópontja a Transnefteproduct holdingtársaság tulajdonában van. Az állomás fő funkciója az olaj szállítása egy csővezeték-rendszeren keresztül, amelynek teljes hossza körülbelül 9 ezer kilométer.