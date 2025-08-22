Deviza
drón
Munkács
orosz-ukrán háború

Rendkívüli: az ukránok az éjjel megbosszulták Munkácsot, de megint a magyaroknak ártottak – szétlőtték a Barátság vezeték főcsomópontját

2025.08.22, 06:23
Frissítve: 2025.08.22, 06:37

Augusztus 22-én éjjel ukrán kamikaze drónok megtámadták a Druzsba olajszivattyúállomást az oroszországi Brjanszki területen található Unecsa városában – írja a Pravda.

 Megtámadott fő olajvezeték-hálózat legnagyobb csomópontja a Transnefteproduct holdingtársaság tulajdonában van. Az állomás fő funkciója az olaj szállítása egy csővezeték-rendszeren keresztül, amelynek teljes hossza körülbelül 9 ezer kilométer.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
