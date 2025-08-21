Rendkívüli bejelentés az Északi Áramlat felrobbantásáról: őrizetbe vették a merénylet szervezőjét – egy ukrán férfi a gyanúsított

Őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő volt a 2022-es, az Északi Áramlat gázvezetékeket megrongáló tenger alatti robbantások egyik koordinátora – közölték csütörtökön a német ügyészek.

Olaszországban elfogtak egy ukrán férfit, aki a feltételezések szerint részt vett az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsban / Fotó: AFP

A gyanúsítottat, akit a német adatvédelmi szabályokkal összhangban csak Szerhij K.-ként azonosítottak, éjszaka tartóztatták le az olaszországi Rimini közelében található Misano Adriatrico rendőrőrsének tisztjei.

A 2022. szeptember 26-i robbanások megrongálták a csővezetékeket, amelyeket azért építettek, hogy orosz földgázt szállítsanak Németországba a Balti-tengeren keresztül.

A károk fokozták a feszültséget az orosz–ukrán háború körül, mivel az európai országok a Kreml teljes körű ukrajnai invázióját követően igyekeztek magukat függetleníteni az orosz energiaforrásoktól.

Eddig szűkszavúan nyilatkoztak a nyomozásról, de két évvel ezelőtt azt mondták, hogy víz alatti robbanóanyagok nyomaira bukkantak egy jachtról vett mintákban, amelyet a vizsgálat részeként átkutattak.

Rendkívüli bejelentés az Északi Áramlat felrobbantásáról

Csütörtökön kiadott közleményükben az ügyészek azt állították, hogy Szerhij K. egyike volt azoknak, akik robbanóanyagokat helyeztek el a csővezetékeken, és feltételezhetően ő volt az egyik koordinátor is.

Azt mondták, hogy robbanások előidézésével, alkotmányellenes szabotázzsal és építmények lerombolásával gyanúsítják. Egy hétfőn kiadott európai elfogatóparancs alapján tartóztatták le.

Olaszországból Németországba szállítják, ahol bíróság elé kell állnia. A német szövetségi ügyészség közölte: Szerhij K. ellen robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indul eljárás.

A nyomozás szerint a gyanúsított egy csoport tagjaként 2022. szeptember 26-án robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében. A csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal jutott el a helyszínre; a hajót egy német cégtől bérelték ki hamis okmányokkal és közvetítők segítségével.