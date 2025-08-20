Ezek a gépek parádéztak Budapest felett, közülük az egyik hozta haza Kapu Tibort – fotók, videó és amit tudni kell

Idén is tartottak légi parádét a Duna felett, Budapest szívében az államalapítás ünnepe jegyében. A légi parádén a magyar légierő teljes repülő palettáját bemutatták: a modern vadászgépektől (Gripen), a sokoldalú helikoptereken (H145M, H225M, Mi–17, Mi–24) át egészen a kiképző- és szállítógépekig (Zlin, A319, Falcon 7X, KC–390).

H225M típusú helikopterek köteléke az államalapítás ünnepén, 2025. augusztus 20-án a Duna felett, Budapesten / Fotó: Lakatos Péter

A légi parádén tiszteletüket tették a honvédség Jas–39-es Gripenjei. Kovács Krisztián ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy ezek a vadászgépek nemcsak hazánk, hanem Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, de még a Baltikum légterét is védik.

Dassault Falcon 7X típusú szállító repülőgép / Fotó: Bodnár Boglárka

A Dassault Falcon 7X a francia Dassault Aviation üzleti repülőgépe, amelyet Magyarország is használ állami célokra. A három hajtóműves kialakítás nagy hatótávolságot és biztonságot biztosít. Hatótávja meghaladja az 11 ezer kilométert, így interkontinentális utakra is alkalmas. Tágas, luxuskialakítású kabinja miatt elsősorban állami vezetők utaztatására használják. Az augusztus 20-i parádén a szállítógépekkel közösen repült át a város felett.

Ez a gép hozta haza az Egyesült Államokból hétfőn Magyarország második űrhajósát, Kapu Tibort.

A Magyar Honvédség Airbus A319-100 szállító repülőgépe / Fotó: Lakatos Péter

Az Airbus A319 egy szállítógép, amelyet a Magyar Honvédség kormánygépként is használt. A típus civil változata a világ egyik legelterjedtebb rövid- és középtávú utasszállítója. A katonai változat szállításra és VIP-feladatokra is bevethető. A hatótávolsága körülbelül 6 ezer kilométer, így transzatlanti repülésekre is alkalmas.

A Magyar Honvédség Zlín 143/242 repülőgépeinek köteléke / Fotó: Lakatos Péter

A Zlin Z–143 és a Z–242L is cseh kiképző repülőgép.

A 143-as könnyű repülőgép főként pilótaképzésre szolgál. Négyüléses kialakítása miatt alkalmas oktatási és gyakorló repülésekre. Egyszerű szerkezete és alacsony fenntartási költsége miatt közkedvelt. A Magyar Honvédség több darabot is üzemeltet belőle Szolnokon. Gyakran tűnik fel bemutatókon, ahol egyszerű, de látványos manővereket végez.

A 242L egy kétüléses kiképző repülőgép, amelyet műrepülő képességei miatt kedvelnek. Ideális az alapkiképzéshez és a manőverezési gyakorlatokhoz. Teljesen fémépítésű, rendkívül strapabíró konstrukció, 200 lóerős motor hajtja, amely megbízható teljesítményt nyújt.