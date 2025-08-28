Rendkívüli: megérkezett az ukrán válasz a magyar kitiltásra – erre készül Kijev

Élesen bírálta Andris Szibiha ukrán külügyminiszter, hogy Magyarország kitiltotta Robert Brovdit, az ukrán hadsereg dróncsapatainak parancsnokát. Brovdi – aki a „Magyar” hívójelet használja és kárpátaljai származású – csütörtök reggel került tiltólistára, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: az oroszországi Barátság olajvezeték elleni ukrán dróntámadások miatt nem léphet be sem Magyarországra, sem a schengeni övezetbe.

Rendkívüli: megérkezett az ukrán válasz Robert Brovdi kitiltására – erre készül Kijev / Fotó: Robert "Magyar" Brovdi Telegram oldala

Szibiha a hírre reagálva a legutóbbi orosz rakétatámadásra utalt, amely Kijevet érte. A magyar külügyminiszter bejegyzése alá ezt írta:

Milyen szégyentelen dolog ezt posztolni közvetlenül azután, hogy a terrorista Oroszország brutális támadást hajtott végre. Péter, ha számodra az orosz olajvezeték fontosabb, mint azok az ukrán gyerekek, akiket ma reggel megölt Oroszország, az erkölcsi lezüllés. Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Tükörintézkedéseket fogunk tenni.

A külügyminiszter szavai arra utalnak, hogy Ukrajna várhatóan hasonló intézkedéssel válaszol, és hamarosan egy magyar állampolgárt vagy tisztviselőt tilthatnak ki Ukrajnából. Hogy pontosan kit érint majd az ellenlépés, azt egyelőre nem nevezték meg.

How shameless to post this after a brutal attack by terrorist state Russia.



Peter, if the Russian pipeline is more important to you than the Ukrainian children killed by Russia this morning, this is moral decay. Hungary is on the wrong side of history.



We’ll take mirror action. https://t.co/sLsC5YywtL — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025

Robert Brovdi nem léphet be sem Magyarországra, sem a schengeni övezetbe

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookra csütörtökön reggel feltöltött videójában elmondta, hogy a „Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából. A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarországot kőolajjal ellátni nem lehet. Ukrajna ezt pontosan tudja”. A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légi csapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből – közölte korábban a külügyminiszter.

Emiatt a magyar kormány azt a döntést hozta, hogy

a kőolajvezetéket megtámadó katonai egység parancsnokát kitiltják Magyarországról és a teljes schengeni övezetből.

Ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére. A miniszter végül azt hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is meg fogja védeni a nemzeti érdekeket, az energiaellátás biztonságát és Magyarország szuverenitását.